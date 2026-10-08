Denuncian a alumnos por crear y vender imágenes sexuales falsas de sus compañeras con IA

Dos estudiantes de 15 años del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, fueron imputados en una causa que investiga la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de sus compañeras mediante inteligencia artificial. Las familias denunciaron que el material también habría sido comercializado en sitios para adultos.

La denuncia señala a al menos cuatro alumnos de tercer año. Según la información publicada sobre la investigación, se identificaron 45 posibles víctimas, aunque todavía se busca establecer el alcance de la circulación y la eventual venta de las imágenes.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Cadena 3, los adolescentes habrían utilizado los rostros de alumnas de primero a quinto año para generar montajes que simulaban desnudos. Las imágenes habrían sido publicadas junto con datos que permitían identificar a las chicas.

El caso provocó una sentada de estudiantes y familiares frente al colegio el miércoles. Los padres cuestionaron que, según sostienen, las autoridades conocían lo ocurrido desde hacía varias semanas y no se lo habían comunicado a las familias de las afectadas.

Otro de los reclamos fue que los alumnos señalados continuaban compartiendo las aulas con las chicas. Este jueves, los dos adolescentes de 15 años ya no asistieron al establecimiento y que continuarán su escolaridad a distancia. El colegio también resolvió no renovar las matrículas de los involucrados para 2027.

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Una madre contó a Cadena 3 que su hija estaba angustiada y quería hablar con la directora por la situación que atravesaban sus compañeras. "Había nenas angustiadas en los recreos, justamente porque todavía seguían viniendo estos chicos", relató.

La mujer explicó que su hija había confrontado por WhatsApp a los alumnos señalados y que recibió pedidos de disculpas. Sin embargo, advirtió que el impacto emocional continuaba: "Estaba angustiada, pero se ve que ahora ya le afectó", expresó, después de recibir un llamado relacionado con el estado de la adolescente.

Las familias reclaman contención para las alumnas y que se determine quiénes participaron de la creación y difusión del material, cómo se obtuvieron las fotografías originales y hasta dónde llegaron las publicaciones.

La investigación judicial avanzará sobre los teléfonos de los adolescentes. El nuevo Régimen Penal Juvenil alcanza a personas de entre 14 y 17 años, por lo que los jóvenes de 15 años pueden responder penalmente por los hechos que se les atribuyen, bajo las condiciones previstas por esa normativa.

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• El antecedente de Córdoba

En Córdoba, un caso similar llegó a la instancia de elevación a juicio por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. Un joven fue acusado de colocar los rostros de sus compañeras en imágenes de cuerpos desnudos y publicarlas en una página para adultos, con sus nombres y enlaces a sus perfiles de Instagram.

La Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio y consideró que el daño psicológico puede constituir una lesión grave aun sin agresión física. En ese expediente, el tribunal valoró trastornos de ansiedad persistentes, estrés postraumático, dificultades de adaptación y aislamiento social entre las damnificadas.

El fallo también tuvo en cuenta que las publicaciones llevaron a que las adolescentes recibieran solicitudes y visitas de desconocidos en sus redes sociales.

Informe de Mauricio Conti.