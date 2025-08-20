FOTO: Se creía impune y subía fotos con armas: así cayó el prófugo que mató a un pibe de 16

Un joven de 23 años que se encontraba prófugo desde diciembre de 2023 por el crimen de un adolescente de 16 fue detenido en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro.

El asesinato de Guillermo Gastón Guzmán ocurrió el 23 de noviembre de 2023 en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda, donde los implicados lo patearon y apalearon con varillas de metal, al tiempo que le propinaron culatazos en la cabeza.

La víctima fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, y después lo trasladaron a otro centro de salud, en el que murió, tras una semana de agonía.

El cómplice fue detenido por el homicidio del damnificado que habría ocurrido en el marco de una presunta disputa entre bandas delictivas, motivo por el que faltaba capturar al principal sospechoso.

En este contexto, el 13 de diciembre de 2023, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús pidió la aprehensión del hombre, mientras que en octubre de 2024 se solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI).

Los investigadores analizaron las redes sociales del supuesto asesino, quien publicaba fotografías con armas de fuego, y se contactaron con compañías de celulares, las cuales informaron que el buscado cambiaba de abonado mensualmente.

Agentes de la División Homicidios de la Policía Federal rastrearon un teléfono y ubicaron al presunto delincuente (tenía pedido de captura activa por un robo a mano armada) en un puesto de la feria situada en las inmediaciones de la Villa 31 de Retiro, donde se mudó.

Finalmente, quedó detenido y a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Avellaneda que elevó el ilícito a juicio oral.