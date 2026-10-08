Desbarataron una banda que habría usado drones para ingresar droga a cárceles en Córdoba
La investigación duró cuatro meses e incluyó nueve allanamientos. Cinco integrantes fueron interceptados en un auto cuando, según la pesquisa, se dirigían al penal de Bouwer.
08/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3
FOTO: Desbaratan una banda que usaba drones para ingresar droga a las cárceles en Córdoba. (MPF)
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Audio. Desbaratan una banda que usaba drones para ingresar droga a las cárceles en Córdoba
Panorama Federal
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató en la ciudad de Córdoba una organización de siete integrantes que habría utilizado drones para ingresar drogas de manera clandestina a cárceles de la provincia. El operativo incluyó nueve allanamientos y el secuestro de cocaína, marihuana, vehículos, dinero y un arma.
Tras cuatro meses de investigación, los efectivos interceptaron un auto en avenida Vélez Sarsfield al 5.000 y detuvieron a los cinco adultos que viajaban en él. Durante el procedimiento, secuestraron 1.930 dosis de cocaína, 651 de marihuana, un dron con seis baterías, dinero y el vehículo.
Según la investigación, los ocupantes se dirigían a la cárcel de Bouwer para intentar introducir los estupefacientes.
Luego se realizaron nueve allanamientos en los barrios Alto Alberdi, Parque República, Villa Páez, Villa Siburu, Villa Urquiza, Parque de la Vega y Villa La Tela.
En las viviendas, los agentes incautaron otras 2.505 dosis de cocaína y 2.242 de marihuana, además de $4.212.500 y 1.330 dólares. También secuestraron dos automóviles, una motocicleta, una pistola calibre 9 milímetros, 39 cartuchos de distintos calibres, 20 baterías, 11 cargadores y cuatro controles para drones.
La organización estaba integrada por cinco hombres y dos mujeres. De acuerdo con la información oficial, algunos de los detenidos tenían antecedentes por robo. El Servicio Penitenciario colaboró con el operativo.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó el traslado de los aprehendidos a sede judicial y la remisión de los elementos secuestrados, en el marco de una causa por comercialización agravada de estupefacientes.
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Lectura rápida
¿Qué desbarató la FPA? La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató una organización que utilizaba drones para ingresar drogas a cárceles.
¿Quiénes fueron detenidos? Se detuvieron a siete integrantes de la organización, cinco hombres y dos mujeres.
¿Cuándo ocurrió el operativo? El operativo se llevó a cabo tras cuatro meses de investigación.
¿Dónde se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron en barrios de Córdoba como Alto Alberdi y Villa La Tela.
¿Por qué se llevó a cabo la investigación? Se investigó la introducción clandestina de estupefacientes en la cárcel de Bouwer.