Otro ataque de un perro: un ovejero alemán mordió en el rostro a un nene de 12 años en Villa Revol

FOTO: Un ovejero alemán atacó en la cara a un niño en Córdoba. (Foto: ilustrativa)

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Un nene de 12 años sufrió una herida en el rostro tras ser mordido por un ovejero alemán este miércoles en barrio Villa Revol, en la ciudad de Córdoba.

El chico fue trasladado al Hospital de Niños, donde recibió curaciones y quedó en observación durante la jornada. Según la información disponible, está fuera de peligro.

Por el momento, no se precisaron las circunstancias del ataque ni se estableció si el perro pertenece a la familia del niño o a un vecino.

Informe de Lucía González.