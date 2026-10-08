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Otro ataque de un perro: un ovejero alemán mordió en el rostro a un nene de 12 años en Villa Revol

El menor recibió curaciones y quedó en observación en el Hospital de Niños, fuera de peligro. Se desconoce si el animal pertenece a su familia o a un vecino.

08/10/2026 | 11:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un ovejero alemán atacó en la cara a un niño en Córdoba. (Foto: ilustrativa)

FOTO: Un ovejero alemán atacó en la cara a un niño en Córdoba. (Foto: ilustrativa)

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Un nene de 12 años sufrió una herida en el rostro tras ser mordido por un ovejero alemán este miércoles en barrio Villa Revol, en la ciudad de Córdoba.

El chico fue trasladado al Hospital de Niños, donde recibió curaciones y quedó en observación durante la jornada. Según la información disponible, está fuera de peligro.

Por el momento, no se precisaron las circunstancias del ataque ni se estableció si el perro pertenece a la familia del niño o a un vecino.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un niño de 12 años fue mordido en el rostro por un perro.

¿Quién fue afectado? Un nene de 12 años.

¿Cuándo sucedió? Este miércoles.

¿Dónde ocurrió el incidente? En barrio Villa Revol, ciudad de Córdoba.

¿Cómo se encuentra el niño? Está fuera de peligro tras recibir atención en el Hospital de Niños.

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