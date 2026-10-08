Carne de búfalo en Santa Fe: "No hay gran diferencia a la vista y al gusto con la carne bovina"
Jerónimo Gaegui, presidente de la Asociación Búfalo Santa Fe, explicó en Cadena 3 Rosario las características de esta alternativa ganadera, su valor nutricional y el trabajo para identificarla correctamente en las carnicerías.
08/10/2026 | 11:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Carne de búfalo en Santa Fe.
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Cadena 3 Rosario
La producción de búfalos comienza a ganar espacio en Santa Fe como una alternativa dentro de la actividad ganadera. Jerónimo Gaegui, presidente de la Asociación Búfalo Santa Fe, explicó las características de esta carne y las diferencias con la producción bovina tradicional.
“La carne de búfalo es una carne muy parecida a la carne del bovino. No tiene gran diferencia a la vista y al gusto tampoco”, explicó Gaegui. Según detalló, los beneficios aparecen principalmente en sus características nutricionales, ya que es una carne magra y contiene hierro y vitaminas B6 y B3.
El dirigente señaló que los animales son criados a pasto y que se adaptan especialmente a campos donde otras producciones pueden tener mayores dificultades. “Se cría donde tenés bañados, donde tenés montes, donde tenés muchos pastos naturales”, explicó, y agregó que el búfalo necesita más fibra y menos proteína que el ganado vacuno.
En Santa Fe, la producción se concentra principalmente hacia el centro-norte de la provincia. Gaegui indicó que allí el animal puede aprovechar mejor las condiciones de los campos y que requiere menos atención sanitaria. “Es un animal que necesita menos atención porque sanitariamente es un animal mucho más sano, más robusto, más rústico”, sostuvo.
En cuanto al precio, el presidente de la asociación afirmó que la carne de búfalo puede resultar más económica para el consumidor. “El corte del búfalo en el mercado carnicero se está vendiendo entre un 20 y un 25% más económico”, señaló. En el mercado internacional, en cambio, explicó que puede comercializarse como una carne de tipo gourmet.
Gaegui también destacó el trabajo que realizan para identificar correctamente el producto que llega al consumidor. “Lo que venimos trabajando es en la tipificación de la carne: que se mande a faenar búfalo, se faene búfalo, se le ponga el sello de búfalo, llegue a la carnicería como búfalo y se venda a la gente como búfalo”, explicó. La Asociación Búfalo Santa Fe trabaja además junto al Ministerio de Producción y otras áreas provinciales para impulsar esta actividad.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Qué actividad está creciendo en Santa Fe? La producción de búfalos como alternativa dentro de la actividad ganadera.
¿Quién es el presidente de la Asociación Búfalo Santa Fe? Jerónimo Gaegui es el presidente de la asociación.
¿Dónde se concentra la producción de búfalos en Santa Fe? Principalmente en el centro-norte de la provincia de Santa Fe.
¿Cómo se compara la carne de búfalo con la de bovino? La carne de búfalo es similar en apariencia y sabor, pero es más magra y nutritiva.
¿Por qué es ventajosa la carne de búfalo para el consumidor? Puede resultar entre un 20 y un 25% más económica que la carne de bovino.