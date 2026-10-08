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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, Santa Fe presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 17°. La humedad se mantiene alta y el viento sopla desde el oeste.

08/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Este jueves 8 de octubre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un cielo cubierto de nubes, lo que genera una sensación de frescura en la ciudad. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica similar, y una humedad del 84%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, mientras que el viento sopla a 7 m/s desde el oeste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima de 17°. Este rango térmico indica que el clima se mantendrá fresco a lo largo de la jornada. La combinación de la alta humedad y el viento moderado puede hacer que la sensación térmica se perciba un poco más fría de lo que marcan los termómetros.

Para el resto de la jornada, se anticipa que las condiciones se mantendrán similares, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes de Santa Fe continúen con sus actividades diarias sin mayores inconvenientes.

En el pronóstico extendido, se prevén cambios en los próximos días. Para el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 16°, con cielo nublado. El sábado 10 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. A partir del domingo 11 de octubre, se espera un leve ascenso en las temperaturas, alcanzando una máxima de 22° con cielo parcialmente nublado.

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