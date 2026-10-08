Rally Mundial: El calendario FIA WRC 2027 fue confirmado oficialmente sin Argentina

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del automovilismo y federación de organizaciones de movilidad de todo el mundo, ha confirmado hoy un calendario histórico de 15 pruebas para el Campeonato Mundial de Rallys de la FIA (FIA WRC) de 2027, tras su aprobación por el Consejo Mundial del Motor de la FIA.

El anuncio se produce tras la confirmación, la semana pasada, del regreso de Ford al FIA WRC, lo que refuerza el impulso del campeonato mientras se prepara para introducir un nuevo reglamento técnico a partir de 2027 y entra en una nueva fase de desarrollo comercial bajo la dirección de un nuevo promotor.

El regreso de Estados Unidos y el Reino Unido, junto con el traslado del Rally de Italia a Roma, fortalecerá el campeonato tanto en mercados nuevos e importantes como en sus bastiones tradicionales, creando nuevas oportunidades para conectar con los aficionados de todo el mundo.

El Rally de EE. UU., programado del 26 al 29 de agosto, devolverá el campeonato a Estados Unidos por primera vez desde 1988. Su inclusión se produce tras la celebración de una exitosa prueba candidata al WRC en junio de 2026 y se basa en el desarrollo continuo de los rallys en Estados Unidos.

El Reino Unido también volverá al calendario por primera vez desde 2019, con la celebración del Rally de Escocia del 30 de septiembre al 3 de octubre. Con sede en Aberdeen y organizado por Motorsport UK —club miembro de la FIA—, el evento volverá a vincular el FIA WRC con una de las aficiones más numerosas y apasionadas del mundo de los rallies.

El Rally de Italia supondrá una tercera incorporación importante al calendario de 2027, dando el salto desde el Campeonato de Europa de Rallies de la FIA (FIA ERC) para integrarse en el FIA WRC del 8 al 11 de julio. Esta prueba sobre asfalto combinará tramos en la región del Lacio con un escenario de gran prestigio en Roma, ilustrando así la trayectoria que conecta los campeonatos regionales de la FIA con el campeonato mundial.

La temporada 2027 arrancará con su cita inaugural tradicional, el Rally de Montecarlo (del 21 al 24 de enero), para continuar con dos pruebas clásicas del campeonato: el Rally de Suecia y el Safari Rally de Kenia.

A continuación, Croacia, las Islas Canarias y Japón albergarán tres pruebas consecutivas sobre asfalto, antes de que el Rally Acrópolis de Grecia dé inicio a la serie de pruebas sobre tierra del verano europeo.

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El Rally de Italia marcará el regreso al asfalto de Roma en julio; posteriormente, Estonia y Finlandia acogerán dos de las pruebas sobre tierra más rápidas del campeonato de forma consecutiva, en una región donde los rallies gozan de niveles excepcionales de participación y apoyo de los aficionados.

Ambas pruebas seguirán explorando enfoques alternativos en cuanto al formato de los rallies, dando continuidad a la exitosa introducción del programa condensado de Estonia y del concepto «Super Sunday» de Finlandia, centrado en los aficionados.

Tras el Rally de EE. UU., el campeonato regresará a Europa para el Rally de Escocia, antes de desplazarse a Sudamérica para disputar las pruebas de Paraguay y Chile.

Finalmente, la decisiva última prueba de la temporada se disputará sobre la tierra desértica del Rally de Arabia Saudí, del 25 al 28 de noviembre.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró: «El calendario del Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA de 2027 refleja el gran impulso que vive el WRC; la incorporación de nuevas pruebas en el Reino Unido e Italia refuerza el campeonato en países con una gran tradición en los rallyes, mientras que Estados Unidos nos brinda una oportunidad apasionante de crecer en un mercado donde el interés por esta disciplina sigue en aumento. Con la introducción del reglamento técnico para 2027, la llegada de un nuevo promotor —gracias al acuerdo del siglo que aportará inversión a largo plazo y ambición al campeonato— y un calendario global sólido, el futuro de los rallyes se presenta extraordinariamente prometedor».

Éric Boullier, director ejecutivo (CEO) de WRC Promoter, señaló: «El año 2027 marca el inicio de un nuevo y apasionante capítulo para el Campeonato Mundial de Rallyes; este calendario refleja nuestra ambición de construir un campeonato más fuerte, accesible y verdaderamente global. El regreso a Estados Unidos y al Reino Unido, sumado a la llegada del WRC a un escenario emblemático como Roma, genera enormes oportunidades para nuestros fabricantes, socios comerciales y aficionados. Todo ello, combinado con la introducción de nuevas normas técnicas, nos ofrece una oportunidad única para definir el futuro del WRC, atraer nuevas inversiones y llevar la emoción de los rallyes a más personas en todo el mundo».

Julien Vial, director de operaciones (COO) de WRC Promoter, añadió: «Nuestra visión es construir un campeonato que combine las características únicas los desafíos de este deporte, combinando pruebas de talla mundial capaces de cautivar a audiencias de todo el planeta. Este calendario logra ese equilibrio al reunir algunos de los rallies más emblemáticos de la disciplina con nuevos y apasionantes destinos. En estrecha colaboración con nuestros organizadores y socios, queremos seguir elevando el nivel de nuestros eventos y ofrecer una experiencia excepcional a aficionados, competidores y partes interesadas».

Cadena 3 Motor, es un reporte e imagen de FIA.com