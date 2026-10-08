Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora
En este momento, el cielo se presenta con nubes cubiertas
, con una temperatura actual de 17°
y una sensación térmica de 17°
. La humedad
es del 86%
, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad
es de 10000 m
y el viento
sopla a 5 m/s
desde el sur.
El clima hoy jueves 8 de octubre
Para hoy, se espera una temperatura mínima
de 14°
y una máxima
de 17°
. Las condiciones de humedad
y nubes
persistirán a lo largo del día, con un viento
leve que podría aportar algo de frescura. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, se prevé un clima similar con temperaturas que oscilarán entre los 11°
y 17°
. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 12°
y la máxima de 15°
, con lluvias ligeras
. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 11°
y una máxima de 14°
, también con lluvias ligeras
. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 10°
y la máxima de 15°
, continuando con lluvias ligeras
. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 13°
y una máxima de 18°
, con la posibilidad de lluvias ligeras
.