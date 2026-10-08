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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 14° y 16°. Se prevén cielos nublados y condiciones de alta humedad, con viento leve del sur.

08/10/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad es del 86%, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 5 m/s desde el sur.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 17°. Las condiciones de humedad y nubes persistirán a lo largo del día, con un viento leve que podría aportar algo de frescura. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se prevé un clima similar con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 17°. El viernes 9 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 14°, también con lluvias ligeras. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 15°, continuando con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con la posibilidad de lluvias ligeras.

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