FOTO: Estado del tiempo en CABA para el 8 de octubre de 2026

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. Laes del, lo que genera una atmósfera bastante densa. Laes dey elsopla adesde el sur.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se espera unadey unade. Las condiciones depersistirán a lo largo del día, con unleve que podría aportar algo de frescura. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se prevé un clima similar con temperaturas que oscilarán entre los. El viernes 9 de octubre, la mínima será dey la máxima de, con. El sábado 10 de octubre, se espera una mínima dey una máxima de, también con. El domingo 11 de octubre, la mínima será dey la máxima de, continuando con. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima dey una máxima de, con la posibilidad de