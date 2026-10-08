Un adolescente en Polonia apuñala a una conserje escolar y deja heridos en un ataque violento

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Un joven de 15 años en Polonia asesinó a puñaladas a la conserje de su antigua escuela este jueves, además de herir a otros dos adultos. Este hecho se produjo solo un día después de que otro ataque similar dejara nueve heridos en un liceo del país, según informaron medios internacionales.

"La Policía detuvo a un joven de 15 años" tras la agresión en la escuela primaria Juan Pablo II, ubicada en la localidad de Leszczydol-Nowiny, que se encuentra a unos 70 kilómetros al este de Varsovia. Esta información fue proporcionada por una portavoz policial a la AFP.

La conserje, de 37 años, fue una de las víctimas, y falleció a causa de las heridas infligidas por el agresor, según reportó la policía regional en la red social X, confirmando lo que había informado la Agencia Noticias Argentinas.

Los hechos

"La conserje fue la primera persona atacada por el antiguo alumno. Luego, un profesor y el director del centro lograron reducirlo, aunque este los golpeó con su arma", explicó Katarzyna Kucharska, portavoz de la policía de la región de Varsovia.

A pesar de que este tipo de ataques son poco comunes en Polonia, esa misma mañana la Policía arrestó a otro adolescente de 17 años en Sierpc, a unos 125 kilómetros al noroeste de Varsovia, tras manifestar su intención de llevar a cabo un ataque en su escuela.

En su apartamento, los agentes encontraron una bolsa con dos cuchillos, según amplió el sitio RFI.

El miércoles, un estudiante de 19 años hirió a nueve personas con un arma blanca en una escuela técnica de Ostroleka, que se ubica a unos 120 kilómetros al norte de Varsovia.

Además, en una mochila abandonada dentro del centro educativo, la Policía halló explosivos.

Ante estos incidentes, el primer ministro Donald Tusk convocó de urgencia una reunión con miembros de su gabinete y responsables de la Policía para evaluar la situación.