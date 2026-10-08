Nueva acusación contra Maduro y Cilia Flores por torturas a estadounidenses

FOTO: Cilia Flores junto a su esposo, Nicolás Maduro, en una situación diferente a la actual.

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Buenos Aires, 8 octubre (NA) — Las autoridades de Estados Unidos han presentado una nueva acusación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido, por presuntas torturas a ciudadanos estadounidenses, según información de The Associated Press.

De acuerdo con la acusación, el presidente habría autorizado el uso de la tortura contra personas específicas.

Además, se señala que Maduro habría supervisado "un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política".

Su esposa, Cilia Flores, quien también fue arrestada en enero en Estados Unidos, enfrenta cargos similares.

Ambos se encuentran detenidos en Estados Unidos desde su captura en enero, durante una operación que involucró a la administración de Donald Trump en Venezuela.

Otros cargos

Maduro y Flores ya enfrentaban cargos por narcotráfico, pero con esta nueva acusación deberán responder ante la justicia estadounidense por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gestión.

La pareja es acusada de mantenerse en el poder mediante el terror, la persecución y la violencia hacia quienes consideran opositores.

Se estima que miles de venezolanos han sido acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados por órdenes de su gobierno.

Los señalamientos incluyen prácticas como descargas eléctricas, golpizas y asfixia contra estas personas.

Antecedentes del caso

Maduro y Flores fueron secuestrados en su residencia en enero, mientras tropas estadounidenses bombardearon Caracas, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

Desde allí, fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, enfrentando cargos no fundamentados de narcotráfico, según el sitio Actualidad RT.

Ambos se declaran inocentes y Maduro se considera un "prisionero de guerra".

Su defensa argumenta que posee inmunidad como jefe de Estado, lo que debería invalidar el proceso judicial que consideran irregular, alegando la falta de competencia de Estados Unidos para juzgarlo.

Por su parte, los abogados de Flores han solicitado previamente una medida de detención domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

Habría sufrido un infarto en prisión

Flores supuestamente sufrió un infarto y ha perdido peso, motivo por el cual sus abogados pidieron al juez su liberación bajo arresto domiciliario, según The Associated Press.

"Sus abogados afirman que ha perdido 25 libras [11 kilos] durante su reclusión y que podría necesitar cirugía cardíaca. También presentan síntomas como mareos y dificultad para respirar", reporta la agencia.

La defensa de Flores, de 69 años, sostiene que su salud no puede ser tratada adecuadamente en prisión y propone que permanezca en una residencia de Nueva York bajo vigilancia.

Adicionalmente, su equipo legal denuncia que Flores presenta cicatrices permanentes de su secuestro.