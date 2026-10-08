Decisión judicial declara ilegales los registros en propiedades del expríncipe Andrés en Reino Unido

La policía del distrito británico de Thames Valley admitió que las órdenes que utilizó para registrar los domicilios del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en el momento de su detención en febrero eran ilegales, según informó al Tribunal Superior.

El expríncipe, que niega haber cometido delito alguno, fue arrestado por la policía el 19 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas durante el caso Epstein, tras lo cual interpuso un recurso legal contra la legalidad de las órdenes de registro.

La policía afirmó que aceptaba que "la decisión inicial del tribunal de emitir órdenes de registro en virtud de la legislación específica utilizada fue incorrecta" antes de allanar las propiedades, reportaron la BBC y The Guardian y supo la Agencia Noticias Argentinas.

La detención se produjo tras la información surgida de los archivos de Jeffrey Epstein. Se alegó que, cuando Mountbatten-Windsor era enviado comercial del Reino Unido, compartió información confidencial con el fallecido delincuente sexual convicto.

La policía comenzó a registrar la antigua residencia del duque de York en la finca de Sandringham y su antigua casa en Windsor, Royal Lodge, el mismo día de su detención. Se incautaron documentos y dispositivos electrónicos.

El juez Nicholas Hilliard afirmó que las órdenes de registro fueron anuladas, pero la policía presentó una solicitud, que se examinará el próximo año, para retener los bienes incautados argumentando que su confiscación habría sido legal en virtud de otra disposición legal. Mountbatten-Windsor se opone a dicha solicitud.

El juez declaró: "El hecho de que se hayan anulado las órdenes de registro no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación sea ilegal".

Una fuente policial de alto rango declaró: "Esto no va a paralizar la investigación ni a afectar las posibilidades de éxito".

Añadieron: "Los medios de comunicación podrían decir que la policía se equivocó. Pero la decisión judicial (de conceder la orden) fue incorrecta".

El error que ha llevado a la policía de Thames Valley a aceptar que las órdenes de registro eran ilegales tiene que ver con el poder específico que el juez autorizó a la fuerza policial a utilizar cuando sus agentes allanaron las propiedades.

Las estrictas garantías legales sobre los registros impiden que la policía se apodere automáticamente de material sensible sin antes sopesar la necesidad de hacerlo.

La policía de Thames Valley debe ahora convencer a un juez de que el material probablemente sea de "valor sustancial" para su investigación sobre Mountbatten-Windsor y, en última instancia, una posible prueba para presentar ante un tribunal.

Así pues, aunque la policía ha admitido que la orden de registro era ilegal, un juez tendrá que decidir si esta facultad de registro alternativa, con sus garantías adicionales, justifica que, después de todo, conserven y utilicen el material.

Tras la audiencia del jueves, los objetos incautados en la redada permanecen en poder de la policía, y se celebrará una nueva audiencia en 2027 para decidir si el material puede utilizarse como prueba.