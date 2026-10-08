Aluvión en Santiago de Chile deja daños y caos tras intensas lluvias
Las intensas lluvias desbordaron quebradas en Las Condes y San Carlos de Apoquindo, provocando inundaciones y daños significativos. El presidente Kast declaró el estado de catástrofe en la zona.
FOTO: El aluvión afectó a la capital trasandina y sus alrededores.
Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Un aluvión se desató en la tarde de este jueves en Santiago de Chile y sus alrededores, provocando inundaciones y daños estructurales a raíz de las intensas lluvias que afectaron a la capital del país trasandino.
Las Condes y San Carlos de Apoquindo, ubicadas al pie de la cordillera, mostraron imágenes impactantes, con calles completamente anegadas y vehículos, incluyendo un ómnibus, arrastrados por la corriente tras el desbordamiento de una quebrada.
El torrente de agua y lodo también afectó a la Clínica UC Christus y a la sede de Duoc UC, donde un grupo de estudiantes quedó atrapado en el auditorio. Para hacer frente a la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Santiago activó el acuartelamiento de sus 22 compañías.
La Municipalidad de Las Condes instó a la población a evitar las áreas de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche, mientras que varias líneas de transporte urbano modificaron sus recorridos para eludir las zonas afectadas por el aluvión.
El director de la Región Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), Miguel Muñoz, declaró a la prensa local que "por el efecto de las intensas precipitaciones se registró un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur".
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció que el presidente José Antonio Kast decidió declarar el estado de catástrofe para la comuna de Las Condes, facilitando así la movilización de recursos ante la emergencia.
Las autoridades también emitieron un alerta roja para otras diez comunas de la Región Metropolitana de Santiago, debido al riesgo de nuevos aluviones: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.
Con la declaración del alerta roja, Senapred activó la movilización de todos los recursos disponibles para gestionar y controlar la emergencia, que podría resultar en la evacuación de algunos residentes. Además, se advirtió que las precipitaciones en los sectores de la precordillera requieren especial atención, ya que la lluvia sobre nieve podría provocar aumentos rápidos y peligrosos de los caudales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Santiago de Chile?
Un aluvión se desató debido a intensas lluvias, causando inundaciones y daños estructurales.
¿Dónde se registraron los mayores daños?
Las Condes y San Carlos de Apoquindo fueron las áreas más afectadas por el desborde de quebradas.
¿Qué acciones tomaron las autoridades?
Se declaró el estado de catástrofe y alerta roja en diez comunas para gestionar la emergencia.
¿Quiénes quedaron atrapados durante el aluvión?
Un grupo de estudiantes quedó atrapado en el auditorio de Duoc UC debido a las inundaciones.
¿Qué medidas se implementaron para la seguridad pública?
Se aquartelaron a los bomberos y se modificaron rutas de transporte urbano para evitar zonas de riesgo.
[Fuente: Noticias Argentinas]