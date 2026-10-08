Aluvión en Santiago de Chile deja daños y caos tras intensas lluvias

FOTO: El aluvión afectó a la capital trasandina y sus alrededores.

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Un aluvión se desató en la tarde de este jueves en Santiago de Chile y sus alrededores, provocando inundaciones y daños estructurales a raíz de las intensas lluvias que afectaron a la capital del país trasandino.

Las Condes y San Carlos de Apoquindo, ubicadas al pie de la cordillera, mostraron imágenes impactantes, con calles completamente anegadas y vehículos, incluyendo un ómnibus, arrastrados por la corriente tras el desbordamiento de una quebrada.

El torrente de agua y lodo también afectó a la Clínica UC Christus y a la sede de Duoc UC, donde un grupo de estudiantes quedó atrapado en el auditorio. Para hacer frente a la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Santiago activó el acuartelamiento de sus 22 compañías.

La Municipalidad de Las Condes instó a la población a evitar las áreas de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche, mientras que varias líneas de transporte urbano modificaron sus recorridos para eludir las zonas afectadas por el aluvión.

El director de la Región Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), Miguel Muñoz, declaró a la prensa local que "por el efecto de las intensas precipitaciones se registró un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur".

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció que el presidente José Antonio Kast decidió declarar el estado de catástrofe para la comuna de Las Condes, facilitando así la movilización de recursos ante la emergencia.

Las autoridades también emitieron un alerta roja para otras diez comunas de la Región Metropolitana de Santiago, debido al riesgo de nuevos aluviones: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Con la declaración del alerta roja, Senapred activó la movilización de todos los recursos disponibles para gestionar y controlar la emergencia, que podría resultar en la evacuación de algunos residentes. Además, se advirtió que las precipitaciones en los sectores de la precordillera requieren especial atención, ya que la lluvia sobre nieve podría provocar aumentos rápidos y peligrosos de los caudales.