Un árbol cayó sobre una vivienda en Villa Banana: "Gracias a los vecinos pudieron salir"

Un árbol de gran tamaño cayó este jueves sobre una vivienda ubicada en un pasillo de Gálvez al 4200, en barrio Banana, y provocó importantes daños materiales. En el lugar había una mujer y sus dos hijos, de 11 y 8 años, que estaban durmiendo cuando ocurrió el derrumbe.

La hija de la mujer contó cómo se produjo el hecho y relató que escuchó el impacto desde su casa, ubicada al lado. “Yo escucho porque vivo al lado, escucho el ruido, miro por la ventana y vi que pasó todo eso: se cayó el enorme en la casa de mi mamá, justo donde ellos estaban durmiendo”, explicó.

FOTO: El hecho ocurrió en Gálvez al 4200.

Según su testimonio, el árbol cayó directamente sobre la vivienda y alcanzó a las personas que estaban en su interior. “Sí, cayó el árbol completo, destruyó toda la casa”, señaló la joven, quien confirmó que sus familiares estaban adentro al momento del impacto.

La mujer y sus hijos pudieron ser rescatados con ayuda de los vecinos. “Cayó el árbol completo sobre ellos. Por los vecinos, los vecinos vinieron rápido y gracias a ellos pudieron sacar a mi mamá y a mis hermanitos”, relató. Luego fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

La joven contó además que, pese al fuerte impacto, sus familiares estaban lúcidos. “Estaban golpeados, fui al hospital, pero no pudieron darme mucha información. Pero estaban lúcidos, digamos”, explicó. Mientras tanto, vecinos y agentes municipales trabajaban para retirar los numerosos troncos y ramas que quedaron dentro del pasillo. El hecho dejó importantes pérdidas materiales y la familia deberá afrontar ahora la reconstrucción de la vivienda.

Informe de Fernando Carrafiello.