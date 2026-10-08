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Clima

Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 10° y 13°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento leves, ideal para actividades al aire libre.

08/10/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 8 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de overcast clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 12°. La humedad es del 68%, lo que contribuye a una atmósfera algo densa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad y la nubosidad persistirán a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 15°, con probabilidad de light rain. El sábado 10 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 16°, también con light rain. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 21°, continuando con light rain. Para el lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con la misma tendencia de light rain. Finalmente, el martes 13 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 16°, con moderate rain en el horizonte.

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