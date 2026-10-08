Semana del Clima Rosario: tres días de actividades sobre cambio climático, ambiente e innovación

Rosario tendrá entre el miércoles 14 y el viernes 16 de octubre la segunda edición de la Semana del Clima, un encuentro con actividades abiertas y gratuitas que abordará distintas problemáticas vinculadas al cambio climático. Las propuestas se desarrollarán principalmente en La Fluvial, en el Parque a la Bandera.

La agenda estará organizada en torno a tres ejes: adaptación al cambio climático; innovación productiva y transición justa; y el pasaje de los acuerdos globales a acciones concretas a nivel local. Habrá paneles, charlas, conversatorios y espacios de intercambio con especialistas de distintos sectores.

Entre las actividades previstas aparecen debates sobre manejo de suelos y sistemas agroalimentarios, economía circular, ciudades preparadas frente al calor extremo y adaptación en barrios populares. También habrá propuestas vinculadas con conservación y restauración ambiental, justicia ambiental y herramientas para la protección de comunidades y territorios.

Otro de los temas será el financiamiento climático y el camino hacia la COP31. La programación incluye además debates sobre diplomacia ambiental de ciudades, redes energéticas, energía limpia, desarrollo productivo y el papel de la sostenibilidad en la competitividad de empresas.

La propuesta también tendrá actividades fuera de La Fluvial. Se realizarán un conversatorio sobre cambio climático, residuos y economía circular en la sede de la UCA Rosario; un seminario sobre gestión del riesgo climático y ambiental en Fecoi; y un webinario sobre la incorporación del cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental.

El viernes 16 habrá visitas técnicas al Bosque de los Constituyentes, al Centro Ambiental de tratamiento de residuos, al parque solar de San Lorenzo y al Cinturón Verde. El cierre será con un “Ambientazo en el Aura”, en el Parque a la Bandera. La participación es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa.