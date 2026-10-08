Núñez Feijóo critica a Sánchez tras la muerte de Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda

FOTO: El cartel en el altar de Maricarmen, en la Puerta del Sol.

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, acusó hoy al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de pretender "manipular" a los españoles con la vivienda.

Lo hizo un día después del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años, quien había sido desalojada hace dos semanas de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro.

Por su parte, Pedro Sánchez expresó: "Todo mi cariño a su familia y seres queridos. Un abrazo a todos los que sentimos esta pérdida como nuestra", según informaron medios españoles.

En la Puerta del Sol

El pequeño altar instalado en la Puerta del Sol frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en recuerdo de Maricarmen continuaba mientras tanto recibiendo la visita de personas que quieren despedirse de la anciana de 87 años, cuyo caso alentó las protestas en la céntrica plaza de la capital española.

El altar cuenta con un cartel con un dibujo de Maricarmen y el lema 'no se puede desalojar un recuerdo', según datos de la prensa española consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

Además, se depositaron varios ramos de flores, entre ellos claveles, velas y un peluche, así como carteles en los que se pueden leer mensajes.

Dijeron "Si nos siguen matando, ocuparemos el cielo", "Tenemos el testigo bien agarrado, Maricarmen" y "Tus nietos no te olvidan".

Agencia NA