FOTO: Zelenski reveló que recientemente habían sido enviados a Corea del Sur "dos prisioneros de guerra norcoreanos".

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) — Corea del Sur ha tomado la decisión de retirar a su embajador en Ucrania como respuesta a la controversia generada por el traslado de prisioneros de guerra de la República Popular Democrática de Corea. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Exteriores y reportada por diversos medios internacionales.

"El Gobierno decidió llamar de nuevo al embajador en Ucrania de regreso a su país de origen. El Gobierno espera que los diversos asuntos entre ambos países se resuelvan de forma amistosa y continuará las consultas con Ucrania para lograrlo," indica un comunicado publicado en la página oficial de la Cancillería surcoreana.

El martes pasado, la agencia Yonhap reportó que Seúl había recibido disculpas de Kiev por hacer público el traslado a Corea del Sur de dos prisioneros de guerra norcoreanos, pero expresó su descontento con las explicaciones ofrecidas.

Según el mismo medio, el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Hyun, aclaró que desde el principio existía un acuerdo para mantener el asunto en confidencialidad, y que fue la parte ucraniana la que primero solicitó que el tema no se hiciera público.

El conflicto en torno a la no divulgación

El 23 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que recientemente se habían enviado a Corea del Sur dos prisioneros de guerra norcoreanos.

"No es fácil capturar con vida a estos hombres. Uno de ellos, al darse cuenta de que iba a ser hecho prisionero, intentó quitarse la vida y quedó conmocionado al ver que el destino no le permitió morir. Así es como crían a la gente en el Norte," afirmó Zelenski.

En respuesta, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, expresó su profunda indignación hacia Kiev, que, al divulgar el traslado, rompió un pacto de silencio previamente acordado.

El mandatario criticó la irresponsabilidad de buscar popularidad a costa de la propaganda y justificó su decisión de ocultar el envío de los prisioneros argumentando que se trata de un "asunto sumamente sensible que afecta profundamente la diplomacia, la seguridad y la situación en la península coreana".

No obstante, Ucrania ha rechazado la declaración de Seúl sobre la supuesta violación de un acuerdo de confidencialidad. Según lo informado por Actualidad RT, "Ese acuerdo no existía, eso no es cierto", declaró el asesor de la Oficina presidencial de Ucrania, Serguéi Litvin. Agregó que "sería incorrecto ocultar adónde van a parar unos u otros prisioneros".

A finales de septiembre, la Oficina presidencial de Corea del Sur exigió una explicación oficial y una disculpa por parte de Kiev.

Además, los militares de la RPDC ayudaron al Ejército ruso a retomar en 2025 la provincia de Kursk, tras la incursión de las fuerzas del régimen de Kiev en agosto de 2024.

La ayuda fue otorgada en el marco del Tratado de Asociación Estratégica Integral, firmado por Moscú y Pyongyang en junio de 2024.