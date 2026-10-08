Cosedepro endurece medidas de seguridad y aplica sanciones tras incidentes en el clásico

FOTO: Talleres y Belgrano se enfrentaron en el clásico.

El clásico entre Talleres y Belgrano se vivió este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. La jornada que terminó con triunfo para el "Pirata" tuvo algunos incidentes tanto en la previa del encuentro como tras el final del mismo.

El Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba (Co.Se.De.Pro.) resolvió una serie de medidas de prevención, refuerzo de infraestructura y sanciones individuales tras evaluar el informe de la Jefatura de Seguridad sobre los hechos registrados en el encuentro entre Talleres y Belgrano disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes.

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Medidas de seguridad operativa e infraestructura

1. Refuerzo en la zona del “Subte 1”

Ante los incidentes ocurridos durante el traslado del plantel de Belgrano (sin heridos ni lesionados), el organismo exigió al club local un refuerzo sustancial del vallado perimetral y del personal de seguridad privada. Además, se coordinará con la Policía de Córdoba un mayor despliegue de efectivos en esa zona estratégica.

2. Protección en el campo de juego

Por el arrojo de objetos hacia el terreno de juego, Talleres deberá implementar de manera obligatoria, en todos los partidos que dispute en el Kempes, una manga protectora para el ingreso y egreso de jugadores con una longitud mínima de 12 metros.

3. Videovigilancia en la Popular Willington

En respuesta a los incidentes en ese sector, el club deberá instalar un sistema de videovigilancia en los portones del acceso auxiliar norte, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

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Sanciones individuales y derecho de admisión

• Incidente institucional: Un alto directivo (vicepresidente) de Talleres fue incluido en el programa Tribuna Segura por el término de ocho meses.

• Agresión a personal auxiliar: El responsable de agresiones hacia personal femenino de UTEDYC quedó incorporado al programa Tribuna Segura por cuatro años.

• Ataque al colectivo visitante: Los dos agresores identificados que protagonizaron los ataques contra el micro del plantel de Belgrano serán solicitados para su inclusión de por vida en Tribuna Segura. En sintonía con esta resolución, el Club Atlético Talleres procederá a la expulsión definitiva de ambos como socios.