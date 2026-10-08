Una estrella de la NBA se convirtió en accionista del Atlético de Madrid

FOTO: El canadiense ya se había mostrado con ropa del "Colchonero".

El base canadiense de los Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en accionista del Atlético de Madrid. El acuerdo fue confirmado este jueves por parte del club "colchonero" en sus redes sociales.

"Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club", celebra el posteo realizado por el conjunto de la capital española.

"Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", afirmó el ganador de dos premios MVP consecutivos.

/Inicio Código Embebido/

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ???? ??? "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", ha declarado el ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA. ?? https://t.co/D8LOoYyxjv — Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2026

/Fin Código Embebido/

El campeón de la NBA con el conjunto de Oklahoma ha mostrado en otras oportunidades sus vínculos con el fútbol e incluso en esta pretemporada se lo pudo ver jugando con algunos compañeros de su equipo de la liga de básquet más importante del mundo.

El canadiense se convirtió en una de las caras de la liga durante la temporada 2025/26 promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto. También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan.