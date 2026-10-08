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Netflix lanza el tráiler de 'The Altruists', serie sobre el escándalo de FTX

El 19 de noviembre se estrena 'The Altruists', una serie de Netflix que dramatiza el escándalo de FTX, con Sam Bankman-Fried como protagonista. El tráiler ya está disponible.

08/10/2026 | 18:04Redacción Cadena 3

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Tráiler de 'The Altruists' de Netflix

FOTO: Tráiler de 'The Altruists' de Netflix

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Netflix anunció el lanzamiento del tráiler de su nueva serie "The Altruists", que se estrenará el 19 de noviembre. La serie dramatiza el escándalo de FTX, centrándose en la figura de Sam Bankman-Fried y su socia Caroline Ellison, quienes enfrentaron una crisis que llevó a la caída de su plataforma de criptomonedas.

La serie llega en un momento donde el interés por las historias de fraudes financieros está en auge. El tráiler muestra a Anthony Boyle interpretando a Bankman-Fried y a Julia Garner como Ellison. La producción ha generado expectativas debido a la complejidad de la trama y la relevancia de los personajes en la cultura contemporánea.

"Desde el principio, me fascinó la historia de Sam y Caroline", comentó Graham Moore, co-showrunner de la serie. "Son personajes tan intrigantes que no podría haberlos creado si lo intentara; no soy un escritor lo suficientemente bueno para eso".

El tráiler se puede ver en la plataforma de Netflix, donde también se espera que la serie explore los dilemas éticos del altruismo efectivo, un concepto que se ha vuelto popular en los círculos de la tecnología y la inversión.

La serie se estrena justo a tiempo para la temporada de festividades, lo que podría atraer a un público más amplio. Los seguidores de la cultura pop y los interesados en la intersección de la ética y las finanzas están ansiosos por ver cómo se retratarán estos eventos en la pantalla.

Con la combinación de un elenco talentoso y una narrativa cautivadora, "The Altruists" promete ser un título destacado en el catálogo de Netflix. A medida que se acerca la fecha de estreno, los fanáticos continúan compartiendo su entusiasmo en redes sociales.

Lectura rápida

¿Qué trata la serie?
La serie "The Altruists" dramatiza el escándalo de FTX, centrándose en Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison.

¿Cuándo se estrena?
La serie se estrena el 19 de noviembre de 2026.

¿Quiénes son los actores principales?
Anthony Boyle interpreta a Sam Bankman-Fried y Julia Garner a Caroline Ellison.

¿Quién es el creador de la serie?
Graham Moore es el co-showrunner de "The Altruists".

¿Cuál es el enfoque de la trama?
La serie explora los dilemas éticos detrás del altruismo efectivo en el contexto del escándalo de FTX.

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