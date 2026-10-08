Netflix lanza el tráiler de 'The Altruists', serie sobre el escándalo de FTX

Netflix anunció el lanzamiento del tráiler de su nueva serie "The Altruists", que se estrenará el 19 de noviembre. La serie dramatiza el escándalo de FTX, centrándose en la figura de Sam Bankman-Fried y su socia Caroline Ellison, quienes enfrentaron una crisis que llevó a la caída de su plataforma de criptomonedas.

La serie llega en un momento donde el interés por las historias de fraudes financieros está en auge. El tráiler muestra a Anthony Boyle interpretando a Bankman-Fried y a Julia Garner como Ellison. La producción ha generado expectativas debido a la complejidad de la trama y la relevancia de los personajes en la cultura contemporánea.

"Desde el principio, me fascinó la historia de Sam y Caroline", comentó Graham Moore, co-showrunner de la serie. "Son personajes tan intrigantes que no podría haberlos creado si lo intentara; no soy un escritor lo suficientemente bueno para eso".

El tráiler se puede ver en la plataforma de Netflix, donde también se espera que la serie explore los dilemas éticos del altruismo efectivo, un concepto que se ha vuelto popular en los círculos de la tecnología y la inversión.

La serie se estrena justo a tiempo para la temporada de festividades, lo que podría atraer a un público más amplio. Los seguidores de la cultura pop y los interesados en la intersección de la ética y las finanzas están ansiosos por ver cómo se retratarán estos eventos en la pantalla.

Con la combinación de un elenco talentoso y una narrativa cautivadora, "The Altruists" promete ser un título destacado en el catálogo de Netflix. A medida que se acerca la fecha de estreno, los fanáticos continúan compartiendo su entusiasmo en redes sociales.