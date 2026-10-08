Natura lanza un anillo inteligente de $99 que integra agentes de IA en tu dedo

Natura presentó su nuevo producto, el anillo inteligente Interface, que permite a los usuarios invocar agentes de inteligencia artificial (IA) con solo presionar un botón. Este dispositivo, que tiene un precio de $99, no solo facilita la realización de tareas cotidianas, sino que también funciona como un rastreador de salud, controlando métricas como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el sueño y la actividad física.

El fundador de Natura, Carlo Edoardo Ferraris, quien anteriormente había creado la empresa de accesorios tecnológicos Rolling Square, explicó que, tras años en el desarrollo de hardware para consumidores, se dio cuenta de que la rápida evolución de la IA requería un nuevo tipo de interfaz que permitiera a las personas interactuar con los agentes de forma más natural, como si estuvieran hablando con una persona.

El objetivo de Interface es ayudar a los usuarios a desconectarse de sus teléfonos mientras realizan tareas diarias de manera más rápida y eficiente. En su lanzamiento, el anillo se conectará a una variedad de agentes de IA y aplicaciones, incluyendo Meta's Muse, Instinct, Grokbot, Claude, ChatGPT, entre otros.

Las pre-órdenes para el anillo se abrirán el próximo mes, con envíos programados para diciembre o enero. Esta no es la primera creación de la compañía; su primer producto fueron los HumanPods, unos auriculares habilitados para IA que permitían interactuar con agentes de inteligencia artificial. Sin embargo, Natura sintió que necesitaba un nuevo formato que se adaptara a los últimos avances en tecnología de voz.

"Con el tiempo, entendimos que se quiere tener acceso a los agentes 24/7", comentó Ferraris en una entrevista. "No se quiere pasar ni una hora del día sin poder acceder a ellos. Y el formato del anillo es perfecto porque es una extensión de uno mismo. Puedes ducharte con él, dormir con él. Nunca te lo quitas".

Las posibilidades de uso son infinitas. Por ejemplo, durante una carrera, el usuario podría pedir al anillo que comience a rastrear su entrenamiento. Al despertarse, podría consultar su agenda del día. Si se encuentra en la ducha y se da cuenta de que se ha quedado sin champú, podría pedirle al anillo que lo reordene. Al quedarse dormido viendo la televisión, podría indicarle que apague el televisor y que le establezca una alarma para la mañana. Después de grabar una reunión, podría solicitar que envíe sus notas a un compañero de trabajo.

Las respuestas de los agentes pueden ser entregadas a través de auriculares conectados, una actividad en vivo de iPhone o la aplicación NatureOS. Además, los usuarios que dependen de múltiples agentes y aplicaciones de IA pueden especificar cuál quieren que maneje una tarea en particular. Por ejemplo, podrían pedir a Claude que escriba código, a Instinct que haga una reserva y a Grokbot que se encargue de otra cosa.

El anillo no solo se centra en la IA; también ofrece funciones de seguimiento de salud. Puede monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, diferentes etapas del sueño, el movimiento diario y el conteo de pasos, así como la temperatura de la piel a lo largo del tiempo. Según la compañía, el anillo puede durar entre 6 y 12 días con una carga completa, dependiendo del uso, y tarda 100 minutos en recargarse por completo.

A pesar de que el mercado de anillos inteligentes está lleno de ofertas centradas en la salud de empresas como Oura, Ultrahuman y RingConn, así como de opciones enfocadas en IA de compañías como Pebble y Vocci, Ferraris cree que Interface se destaca al combinar ambos mundos. "Este anillo que estamos a punto de lanzar es significativamente diferente a cualquier otro que exista hoy en día porque hemos logrado combinar no solo el seguimiento de salud de la más alta calidad con los componentes que permiten la comunicación con agentes y grabaciones de reuniones, sino que también lo hemos hecho con una increíble duración de batería, lo cual es vital para un producto como este, y en un tamaño muy pequeño. Desde una perspectiva de hardware, el producto es muy diferente a cualquier otra cosa que esté en el mercado".