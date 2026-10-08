Un exconvicto lanza una startup para ayudar a otros a reintegrarse en la sociedad

Richard Bronson, un emprendedor con un pasado poco común, lanzó una startup llamada Commissary Club, enfocada en ayudar a quienes salen de prisión a reintegrarse en la sociedad. Bronson, quien cumplió una condena por violaciones de valores mobiliarios, busca servir a un mercado desatendido: los exconvictos.

En la década de 1980, Bronson fue parte de Stratton Oakmont, la infame firma de corretaje dirigida por Jordan Belfort, conocido como el "lobo de Wall Street". Tras el colapso de la firma en los años 90 debido a acusaciones de corrupción, Bronson decidió emprender su propio camino, pero su éxito estuvo marcado por la ilegalidad. "Construí un negocio de 100 millones de dólares llevando pequeñas empresas a la bolsa, pero parte de ese éxito vino de romper la ley, y como sabía que iba a pasar, tuve que pagar el precio. Perdí todo, y lo más significativo, mi libertad", comentó Bronson.

Desde su salida de prisión, Bronson nunca olvidó las dificultades que enfrentó para reintegrarse. "Nadie quería contratarme, a pesar de mi educación y experiencia laboral. Era como si fuera completamente radiactivo", reflexionó. Esta experiencia lo llevó a crear Commissary Club, una plataforma de redes sociales centrada en el empleo, que toma su nombre de la tienda dentro de las prisiones donde los reclusos compran productos básicos.

La startup tiene como objetivo ayudar a los exconvictos a navegar el complicado proceso de encontrar empleo y vivienda. "No pude evitar notar cuán poca asistencia había para las personas que salían de prisión", señaló Bronson. Además, la plataforma incluye una componente social, permitiendo que los usuarios no solo busquen trabajo, sino que también encuentren comunidad, algo vital para quienes han enfrentado la soledad tras cumplir su condena.

Commissary Club también tiene un modelo de negocio que permite a los usuarios presentar solicitudes de empleo. "Los primeros 10 trámites son gratis, luego ofrecemos paquetes de 10 solicitudes por $149 o $14.99 cada una", explicó Bronson. Aunque algunos pueden cuestionar este modelo de negocio, Bronson lo ve como una forma de ayudar a una comunidad que ha sido ignorada por muchos.

La startup ha sido seleccionada para el Startup Battlefield 200 de TechCrunch, un evento que reúne a innovadores de todo el mundo. Bronson espera que su experiencia y la de su equipo, que incluye a su cofundador Roman Kissin, quien tiene un sólido trasfondo técnico, puedan marcar una diferencia en la vida de muchos exconvictos.