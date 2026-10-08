Vesta asegura 30 millones de dólares para revolucionar el sector hipotecario con agentes de IA

Vesta, una startup de software nativa de inteligencia artificial que ayuda a los prestamistas a originar hipotecas, anunció el 8 de octubre de 2026 que logró recaudar 30 millones de dólares en una ronda de financiamiento liderada por Conversion Capital.

La empresa utiliza agentes de inteligencia artificial para automatizar gran parte del proceso de originación de préstamos, lo que, según sus fundadores, permite a los prestamistas reducir tanto el tiempo como los costos asociados al procesamiento de hipotecas. Entre los clientes de la compañía se encuentran Pennymac y New American Funding, que también participaron en la ronda de financiamiento junto a Citi Ventures y Andreessen Horowitz.

Mike Yu, cofundador y CEO de la compañía, explicó que este era el momento ideal para recaudar fondos, ya que la demanda por su producto ha "explotado en el último año". Informó que los ingresos habían crecido 12 veces en comparación al año anterior y que la compañía ha ayudado a originar más de 100 mil millones de dólares en préstamos para prestamistas. Hasta la fecha, Vesta ha recaudado un total de 85 millones de dólares en financiamiento.

"Si bien la tracción es excelente, todavía tenemos menos del 5% de participación en el mercado y ahora es el momento de aumentar el personal, capturar el mercado e invertir en nuevas líneas de productos", agregó Yu.

Entre estas nuevas líneas de productos se incluye un asistente personal para los emisores de hipotecas que puede ayudar a realizar tareas y seguir flujos de trabajo. En Estados Unidos, cerrar una hipoteca tarda alrededor de 40 días y cuesta aproximadamente 11 mil dólares por préstamo. "La mayor parte de ese costo es mano de obra, y un importante cuello de botella en el cronograma es simplemente esperar a que una persona revise su préstamo", comentó Yu.

Con Vesta, la idea es permitir que los humanos desplieguen un grupo de agentes para acelerar la finalización de tareas. Los clientes deciden qué tareas quieren asignar a los agentes de Vesta: "Muchos de nuestros clientes comienzan con un agente de IA con una persona que aprueba su trabajo, luego dejan que maneje una parte de los préstamos por su cuenta y luego expanden", explicó Yu, añadiendo que algunos prestamistas incluso están utilizando agentes de IA de Vesta para tomar decisiones de suscripción de hipotecas.

A pesar de esto, las empresas siguen siendo responsables de las decisiones de suscripción, independientemente del software o los agentes de IA que utilicen, y Yu aseguró que todas las acciones y razonamientos detrás de una decisión se registran para cumplir con la normativa y auditar las decisiones de la IA.

Este nivel de autonomía proviene de las vastas mejoras en los modelos de IA en el último año, que antes no eran lo suficientemente buenos para construir agentes para las complejas tareas de múltiples etapas involucradas en la concesión de hipotecas. Antes, la compañía se centraba únicamente en construir la arquitectura de datos adecuada para utilizar las herramientas más avanzadas para automatizar el proceso hipotecario.

"Para nosotros, el gran avance fue Claude Sonnet 4.5, que encontramos mucho mejor para adherirse a las instrucciones configuradas por el usuario durante los horizontes de tiempo que necesitamos que las generaciones anteriores", indicó Yu.

Vesta, en muchos sentidos, compite tanto contra los sistemas hipotecarios tradicionales como ICE Mortgage Technology como contra otras compañías nativas de IA que también intentan automatizar el proceso de concesión de hipotecas, como Xpanse.

Yu mencionó que la ventaja de Vesta frente a los competidores tradicionales es que esas empresas no fueron diseñadas para agentes de IA, y "poner agentes de IA sobre ellas es muy complicado". En cuanto a lo que sigue, Yu afirmó: "nuestra prioridad es ganarnos el negocio del resto de la industria hipotecaria. Luego, iremos donde nuestros clientes nos lleven".