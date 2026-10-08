Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 23°, lo que indica un clima agradable. La humedad se encuentra en un 69%, lo que puede generar una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el este, contribuyendo a la frescura del ambiente. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá con nubes dispersas, lo que permitirá que el sol brille en algunos momentos. La humedad y el viento moderado aportarán a un clima templado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 9 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 10 de octubre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 10° y una máxima de 12°, y se prevén lluvias ligeras. El domingo 11 de octubre, el clima seguirá fresco, con una mínima de 9° y una máxima de 19°, bajo un cielo mayormente nublado. Para el lunes 12 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 13 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras.