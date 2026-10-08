India desmiente a Elon Musk sobre bloqueo a Starlink y reafirma su regulación justa

India rechazó las afirmaciones de Elon Musk sobre un supuesto bloqueo a su servicio de internet satelital, Starlink, en el país. Musk había alegado que "oligopolios" estaban impidiendo su lanzamiento para mantener un control monopolístico sobre el mercado. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones de India respondió que su marco regulatorio es "justo y no discriminatorio".

El empresario, en un tuit, calificó la situación como un "crimen contra el pueblo indio" y argumentó que Starlink podría ofrecer acceso a internet asequible y de alta velocidad a quienes no lo tienen. En respuesta, el ministerio destacó que Starlink y otros dos operadores de satélites licenciados se encuentran en la misma fase regulatoria, y que todos están bajo evaluación de seguridad antes de poder solicitar espectro.

Starlink ha estado intentando ingresar al mercado indio durante más de cinco años, pero aún no ha comenzado sus servicios comerciales, a pesar de haber obtenido aprobaciones regulatorias clave y haber formado alianzas con gigantes de telecomunicaciones como Reliance Jio y Bharti Airtel.

Elon Musk hizo sus comentarios justo después de que Lauren Dreyer, vicepresidenta de operaciones comerciales de Starlink, reafirmara el compromiso de la empresa con el mercado indio durante una conferencia de telecomunicaciones en Nueva Delhi. Dreyer expresó: "Estamos listos para servir a India", subrayando el deseo de la empresa de contribuir a los objetivos de conectividad universal del Primer Ministro Narendra Modi.

Starlink ha instalado más de 20 sitios de puerta de enlace y cientos de antenas en el país, adaptando sus operaciones a los requisitos regulatorios y de soberanía de datos de India. Además, SpaceX ha presentado su red de satélites como un complemento a las redes de telecomunicaciones terrestres de India.

La compañía había intentado lanzar Starlink en India en 2021, pero tuvo que reembolsar pedidos anticipados en 2022, tras ser señalada por el gobierno indio por ofrecer el servicio sin las licencias necesarias. A pesar de los obstáculos, India ha respaldado el enfoque de Starlink para la asignación de espectro satelital, eligiendo asignarlo administrativamente en lugar de a través de una subasta.

Mientras el lanzamiento de Starlink en India sigue sin una fecha clara, la compañía lanzó recientemente Starlink Mobile en Bangladesh, lo que marca un avance en su expansión regional.

Las partes involucradas, incluyendo a Starlink, el Ministerio de Comunicaciones de India, Reliance Jio y Bharti Airtel, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.