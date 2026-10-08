Jueves gris en Rosario: cielo cubierto y viento durante toda la jornada

Rosario amaneció este jueves con cielo cubierto y 15,2°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 91%, la presión es de 1007 hPa y el viento sopla del sudoeste a 13 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera cielo nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a 19°C. El viento tendrá una velocidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para los próximos días, se prevén temperaturas moderadas: el viernes tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 17°C; el sábado, de 12°C a 18°C; y el domingo, de 14°C a 19°C. El lunes se esperan entre 12°C y 18°C, el martes entre 12°C y 20°C y el miércoles entre 11°C y 19°C.