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Jueves gris en Rosario: cielo cubierto y viento durante toda la jornada

La jornada comienza con alta humedad, baja chance de lluvias y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

08/10/2026 | 06:48Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario amaneció este jueves con cielo cubierto y 15,2°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 91%, la presión es de 1007 hPa y el viento sopla del sudoeste a 13 km/h. La visibilidad es de 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera cielo nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0 y 10%. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a 19°C. El viento tendrá una velocidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para los próximos días, se prevén temperaturas moderadas: el viernes tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 17°C; el sábado, de 12°C a 18°C; y el domingo, de 14°C a 19°C. El lunes se esperan entre 12°C y 18°C, el martes entre 12°C y 20°C y el miércoles entre 11°C y 19°C.

Lectura rápida

¿Qué clima se reportó en Rosario este jueves? Se reportó cielo cubierto y una temperatura de 15,2°C.

¿Quién proporcionó la información meteorológica? La información fue proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera que mejore el clima? Se prevén temperaturas moderadas para los próximos días, con mínimas de 12°C y máximas de 20°C.

¿Dónde se registró la visibilidad de 15 kilómetros? La visibilidad de 15 kilómetros se registró en Rosario.

¿Cómo será el clima durante la jornada? Se espera cielo nublado con baja probabilidad de precipitaciones y vientos de 23 a 31 km/h.

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