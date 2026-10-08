Un auto subió a la vereda y atropelló a un comerciante

Un Chevrolet Corsa atropelló este jueves a un comerciante y a un cliente que se encontraban en la vereda frente a un local de alarmas y polarizados, en 27 de Febrero al 6100, a la altura de Barra, en Rosario. Ambos fueron trasladados a distintos centros de salud como consecuencia del impacto.

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?? UN CORSA ATROPELLÓ A UN COMERCIANTE Y A UN CLIENTE EN ZONA OESTE Dos personas resultaron heridas luego de ser atropelladas por un Chevrolet Corsa en 27 de Febrero al 6100, en la esquina de Barra, en la zona oeste de Rosario. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 https://t.co/c3lyoZB2Yl — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 8, 2026

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La esposa del comerciante contó que su marido estaba recibiendo al cliente, que había llevado su vehículo para realizarle un trabajo. “El muchacho bajaba del Corsa y él lo iba a recibir. No sé qué hizo”, relató.

La mujer también explicó que su esposo se encontraba anticoagulado y que debía ser trasladado para recibir atención médica. “Venía muy fuerte. Y fue que tiene el vidrio este tu marido. Y más o menos lo van a llevar porque está anticoagulado”, señaló. El otro hombre, según se informó en el lugar, habría sufrido una fractura.

Informe de Fernando Carrafiello.