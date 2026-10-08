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Un auto subió a la vereda y atropelló a un comerciante

El hecho ocurrió en 27 de Febrero al 6100, donde ambas personas fueron asistidas y derivadas a distintos centros de salud tras el impacto.

08/10/2026 | 09:18Redacción Cadena 3 Rosario

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El auto involucrado en el siniestro vial.

FOTO: El auto involucrado en el siniestro vial.

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Un Chevrolet Corsa atropelló este jueves a un comerciante y a un cliente que se encontraban en la vereda frente a un local de alarmas y polarizados, en 27 de Febrero al 6100, a la altura de Barra, en Rosario. Ambos fueron trasladados a distintos centros de salud como consecuencia del impacto.

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La esposa del comerciante contó que su marido estaba recibiendo al cliente, que había llevado su vehículo para realizarle un trabajo. “El muchacho bajaba del Corsa y él lo iba a recibir. No sé qué hizo”, relató.

La mujer también explicó que su esposo se encontraba anticoagulado y que debía ser trasladado para recibir atención médica. “Venía muy fuerte. Y fue que tiene el vidrio este tu marido. Y más o menos lo van a llevar porque está anticoagulado”, señaló. El otro hombre, según se informó en el lugar, habría sufrido una fractura.

Informe de Fernando Carrafiello.

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