Consejos para incorporar tu color favorito en la decoración del hogar sin exagerar

El color favorito de una persona suele estar presente en múltiples aspectos de su vida cotidiana. Desde prendas de vestir hasta accesorios, esta tonalidad puede parecer omnipresente. Sin embargo, antes de decidir pintar todas las paredes de tu hogar con ese color, es importante considerar las recomendaciones de los diseñadores de interiores.

Según la diseñadora de interiores de Austin, Blair Burton, elegir un color favorito para decorar no siempre es la mejor opción. "Cuando un cliente me dice que un color ha sido su favorito durante toda su vida, le presto atención", explica. Sin embargo, advierte que querer vivir en un ambiente saturado de ese color puede traer problemas.

Uno de los principales inconvenientes es que el espacio debe ser acogedor para todos. En el caso de una sala de estar, que suele ser un lugar de reunión, es posible que el color favorito de una persona no coincida con el de su pareja, hijos o invitados. "Es especialmente importante en un lugar donde la gente pasa mucho tiempo junta", señala Burton.

Además, el riesgo de cansarse del color es elevado. "Amar un color no significa que desees verlo en todas partes. Una vez que lo aplicas a las paredes, techos y molduras, la experiencia cambia por completo", añade la diseñadora.

Sin embargo, no es necesario renunciar a tu color favorito. Se puede incorporar de manera más sutil en la decoración. Burton sugiere que el color aparezca en elementos como tapicería, arte, alfombras, cojines, mobiliario o detalles arquitectónicos más pequeños. "A menudo, prefiero mantener las superficies arquitectónicas más grandes en tonos neutros y dejar que el color entre a la habitación a través de detalles menores", aconseja.

Esta estrategia permite que un fondo más suave ofrezca mayor libertad para jugar con los colores, ya que estos elementos pueden evolucionar con el tiempo sin necesidad de redecorar toda la habitación.