Newell's ya tiene calendario para el tramo decisivo del Clausura
La Lepra de Frank Kudelka continúa en carrera por los playoffs y tendrá compromisos frente a Central Córdoba, San Lorenzo y Unión.
08/10/2026 | 07:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Frank Kudelka, DT de Newell´s.
Newell’s afronta las últimas fechas de la fase regular del Torneo Clausura con 17 puntos y dentro de los ocho equipos que actualmente avanzan a los playoffs de la Zona A. El equipo de Frank Kudelka viene de empatar 0-0 con Lanús en el Coloso y, aunque dejó pasar la posibilidad de sumar de a tres, los resultados de sus rivales directos le permitieron mantenerse en puestos de clasificación.
La Lepra tendrá su próximo compromiso el lunes 12 de octubre a las 18.30, cuando visite a Gimnasia de Mendoza. Después llegará uno de los partidos que aparecen como importantes en la pelea por avanzar: recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el lunes 19 a las 19, por la fecha 13.
La agenda continuará el sábado 24 de octubre a las 19.15, cuando Newell’s visite a San Lorenzo. Por la fecha 15, en tanto, volverá a jugar en el Parque Independencia: será local ante Unión el domingo 1° de noviembre a las 18.30. El cierre de la fase regular será frente a Instituto, en Córdoba.
El conjunto rojinegro atraviesa además una racha de siete partidos sin perder en el campeonato, con tres victorias y cuatro empates, y acumula diez encuentros consecutivos sin derrotas en el Coloso. Con cinco jornadas por delante, Kudelka y sus jugadores buscarán sostenerse entre los clasificados y asegurar por primera vez el acceso a los octavos de final bajo este formato.
Lectura rápida
¿Qué equipo está en la fase regular del Torneo Clausura?
Newell’s está en la fase regular del Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador de Newell''s?
El entrenador de Newell’s es Frank Kudelka.
¿Cuándo juega Newell''s contra Gimnasia de Mendoza?
Jugará el lunes 12 de octubre a las 18.30.
¿Cuántos partidos ha jugado Newell''s sin perder?
Newell’s lleva siete partidos sin perder en el campeonato.
¿Dónde cerrará Newell''s la fase regular?
Cerrarà la fase regular frente a Instituto, en Córdoba.