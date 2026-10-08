Newell's ya tiene calendario para el tramo decisivo del Clausura

Newell’s afronta las últimas fechas de la fase regular del Torneo Clausura con 17 puntos y dentro de los ocho equipos que actualmente avanzan a los playoffs de la Zona A. El equipo de Frank Kudelka viene de empatar 0-0 con Lanús en el Coloso y, aunque dejó pasar la posibilidad de sumar de a tres, los resultados de sus rivales directos le permitieron mantenerse en puestos de clasificación.

La Lepra tendrá su próximo compromiso el lunes 12 de octubre a las 18.30, cuando visite a Gimnasia de Mendoza. Después llegará uno de los partidos que aparecen como importantes en la pelea por avanzar: recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el lunes 19 a las 19, por la fecha 13.

La agenda continuará el sábado 24 de octubre a las 19.15, cuando Newell’s visite a San Lorenzo. Por la fecha 15, en tanto, volverá a jugar en el Parque Independencia: será local ante Unión el domingo 1° de noviembre a las 18.30. El cierre de la fase regular será frente a Instituto, en Córdoba.

El conjunto rojinegro atraviesa además una racha de siete partidos sin perder en el campeonato, con tres victorias y cuatro empates, y acumula diez encuentros consecutivos sin derrotas en el Coloso. Con cinco jornadas por delante, Kudelka y sus jugadores buscarán sostenerse entre los clasificados y asegurar por primera vez el acceso a los octavos de final bajo este formato.