FOTO: Detenidos en Balvanera por vender cocaína desde un kiosco y un local comercial

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Un hombre y una mujer han sido detenidos tras ser acusados de utilizar un kiosco y un local como fachada para la venta de drogas en el barrio porteño de Balvanera.

Según fuentes policiales, efectivos de la División Antidrogas Zona Norte llevaron a cabo dos allanamientos en la calle Juan Domingo Perón, en los números 3300 y 3500, donde se habían reportado actividades de narcomenudeo.

En el primer operativo, en el kiosco conocido como "Alegría porteña", los agentes encontraron dosis de droga listas para la venta.

Asimismo, en otro local a dos cuadras del kiosco, los investigadores encontraron trozos compactos de cocaína, lo que llevó a un importante operativo.

Como resultado de estos operativos, se logró el secuestro de 1.300 dosis de cocaína (370,3 gramos), cuatro balanzas digitales, dinero en efectivo, una máquina para contar billetes y dos teléfonos celulares.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 11, liderado por Julio Rebequi, ordenó el arresto de los detenidos, de 35 y 40 años, así como el decomiso de la droga y otros elementos relevantes para la investigación.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) procedió a clausurar el kiosco involucrado en la operación.

El caso fue supervisado por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), bajo la dirección de Cecilia Amil Martín.