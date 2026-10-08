Detenidos en Balvanera por vender cocaína desde un kiosco y un local comercial
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 11, a cargo de Julio Rebequi, dispuso el arresto de ambos implicados, de 35 y 40 años.
FOTO: Detenidos en Balvanera por vender cocaína desde un kiosco y un local comercial
Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Un hombre y una mujer han sido detenidos tras ser acusados de utilizar un kiosco y un local como fachada para la venta de drogas en el barrio porteño de Balvanera.
Según fuentes policiales, efectivos de la División Antidrogas Zona Norte llevaron a cabo dos allanamientos en la calle Juan Domingo Perón, en los números 3300 y 3500, donde se habían reportado actividades de narcomenudeo.
En el primer operativo, en el kiosco conocido como "Alegría porteña", los agentes encontraron dosis de droga listas para la venta.
Asimismo, en otro local a dos cuadras del kiosco, los investigadores encontraron trozos compactos de cocaína, lo que llevó a un importante operativo.
Como resultado de estos operativos, se logró el secuestro de 1.300 dosis de cocaína (370,3 gramos), cuatro balanzas digitales, dinero en efectivo, una máquina para contar billetes y dos teléfonos celulares.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 11, liderado por Julio Rebequi, ordenó el arresto de los detenidos, de 35 y 40 años, así como el decomiso de la droga y otros elementos relevantes para la investigación.
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) procedió a clausurar el kiosco involucrado en la operación.
El caso fue supervisado por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), bajo la dirección de Cecilia Amil Martín.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Balvanera?
Se detuvo a un hombre y una mujer por vender cocaína desde un kiosco y un local.
¿Quiénes fueron detenidos?
Los detenidos son un hombre de 40 años y una mujer de 35 años.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
Los arrestos se llevaron a cabo el 8 de octubre de 2026.
¿Dónde se realizaron los allanamientos?
Los operativos se realizaron en la calle Juan Domingo Perón, en Balvanera.
¿Qué se incautó?
Se secuestraron 1.300 dosis de cocaína y otros elementos relacionados con la venta de drogas.
[Fuente: Noticias Argentinas]