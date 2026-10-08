Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, la situación del dólar en Argentina presenta distintas realidades en sus diversas cotizaciones. La cotización oficial, que es la más controlada por el gobierno, registra un precio de 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Esta cifra refleja un entorno de estabilidad relativa, pero ante la creciente demanda, muchos se preguntan hasta cuándo se mantendrá esta tendencia.

Por otro lado, el dólar blue, que es el que se comercializa en el mercado negro, marca un valor significativamente más alto. Actualmente, se encuentra en 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta. Este valor suele ser un termómetro del clima económico en el país, ya que refleja la desconfianza que muchos argentinos sienten hacia la moneda nacional y las restricciones impuestas por el gobierno para acceder a divisas.

La cotización del dólar bolsa, también conocida como MEP (Mercado Electrónico de Pagos), se sitúa en 1.534,9 pesos para compra y 1.541,8 pesos para venta. Esta modalidad permite a los inversores acceder a dólares mediante la compra y venta de bonos. Hoy, la diferencia con el blue es insignificante, lo que vuelve a evidenciar la cercanía de ambos mercados en este momento.

En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), su valor es aún más elevado, marcando 1.608,1 pesos para la compra y 1.609,9 pesos para la venta. Este tipo de cambio es utilizado principalmente por empresas e inversores que buscan protegerse ante la inestabilidad del peso argentino.

Continuando con las alternativas digitales, el dólar cripto cotiza en este momento a 1.603,61 pesos para compra y 1.606,62 pesos para la venta. Esta opción ha cobrado relevancia en los últimos años frente a la falta de confianza hacia métodos más tradicionales.

Por último, el dólar tarjeta, que se refiere a las compras realizadas con tarjeta en el exterior, presenta un precio de 1.937 pesos para la compra y puede llegar hasta los 2.002 pesos en su venta, incluyendo el recargo por el uso de divisas extranjeras.

Las fluctuaciones en estas cotizaciones no son casualidad, y su impacto se siente a diario. La economía argentina se encuentra inmersa en un contexto de alta inflación, incertidumbre política y restricciones cambiarias, factores que alimentan la disparidad en los precios del dólar en las diferentes modalidades. La brecha entre el oficial y el blue, por ejemplo, evidencia la búsqueda de una moneda más fuerte por parte de los argentinos, quienes ven en el dólar una posibilidad de resguardar sus ahorros ante la depreciación constante del peso.

En este escenario, es esencial que los ciudadanos estén informados sobre la evolución del mercado cambiario. Las decisiones económicas que se tomen hoy pueden repercutir fuertemente en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, estar al tanto de las cotizaciones diarias y entender las implicancias de cada tipo de dólar es vital para la planificación financiera personal.