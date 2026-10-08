Visita del Papa León XIV: desde el Suoem garantizan el servicio de inspectores

La visita del Papa León XIV a Córdoba genera tensiones entre la municipalidad y el gobierno provincial. El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, anunció que la policía se hará cargo del control de tránsito durante el evento.

La controversia surge luego de que inspectores de tránsito no prestaran servicio en eventos recientes, lo que llevó a la propuesta de un convenio entre la Policía y la Municipalidad.

El legislador radical Dante Rossi solicitó al intendente Daniel Passerini que adhiera a la Ley Provincial de Servicios Esenciales. Rossi afirmó: "La ciudad tiene que tener la potestad de hacer cumplir las funciones cuando se afecta una prestación esencial".

La llegada del Papa es considerada un acontecimiento extraordinario, y el legislador destacó que "los vecinos no pueden ser rehenes de nadie".

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El gobernador Martín Llaryora mencionó extorsión por parte del gremio de los municipales (Suoem), lo que ha generado más polémica.

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Los cordobeses tienen que tener la certeza de que mi compromiso con el orden es irrenunciable. El orden debe estar garantizado en cada rincón de la provincia, en todos los municipios y comunas. El domingo pasado, los inspectores de tránsito de la ciudad de #Córdoba dejaron de prestar servicio de manera intempestiva y pusieron en serio riesgo a miles de personas que participaron de tres eventos masivos. El accionar profesional de la @PoliciaCbaOf evitó consecuencias mayores. Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar el orden y la seguridad. No podemos permitir que un grupo de empleados municipales recurra a la extorsión y ponga en riesgo a la población para alcanzar sus objetivos. Ese compromiso alcanza a toda la provincia: cada vecino, viva donde viva, tiene derecho a transitar y desarrollar sus actividades con tranquilidad. Respetamos el derecho a la protesta, pero su ejercicio debe preservar la paz social, la vida de las personas y el orden público. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 7, 2026

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Ariel König, vocero del Suoem, negó que haya una amenaza de no prestar servicio durante la visita del Papa. "Estamos muy orgullosos de ser anfitriones, de ninguna manera estuvo planteado algo de esa naturaleza", aclaró König. Sin embargo, destacó que hubo un incumplimiento de pagos que afectó la disponibilidad de los trabajadores.

König explicó que la falta de voluntarios para trabajar en eventos recientes se debió a incumplimientos salariales. "No hubo absolutamente nada intempestivo", aseguró.

La controversia se intensifica mientras las autoridades intentan coordinar la seguridad para la llegada del Santo Padre.

Entrevista de Radioinforme 3.