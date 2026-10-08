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Un colegio de Santa Fe busca retrasar el primer celular: "Los chicos tienen que jugar"

La iniciativa alcanza a unas 600 familias y plantea postergar el acceso a dispositivos personales y perfiles en plataformas digitales, con acompañamiento de madres y padres.

08/10/2026 | 09:50Redacción Cadena 3 Rosario

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    Cadena 3 Rosario

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Padres de un colegio de Santa Fe acordaron retrasar la entrega del primer celular a sus hijos a partir de una propuesta de las autoridades de la Escuela Inmaculada Concepción. El planteo busca alcanzar a unas 600 familias y propone entregar el dispositivo personal al momento del paso al nivel secundario, entre los 12 y 13 años, además de postergar el acceso a perfiles personales en redes sociales hasta los 15 años.

El rector de la institución, Emmanuel Sicre, explicó que se trata de una propuesta que apunta a construir acuerdos entre las familias. “La propuesta de consenso que les hace el colegio es que se entregue el dispositivo personal en el paso al secundario, entre los 12 y los 13, que es el momento en el que empiezan a ganar mayor autonomía en otros espacios”, sostuvo en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

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Sicre también planteó extender ese acuerdo al uso de redes sociales y trabajar desde edades más tempranas en la reducción del tiempo frente a las pantallas. “La propuesta también busca reducir el tiempo en pantalla y poder ir retrasando la entrega del dispositivo personal, buscando alternativas”, señaló, y mencionó como posibilidad el uso de teléfonos que no sean inteligentes.

Uno de los principales desafíos para las familias es la presión social que pueden sentir los chicos cuando sus compañeros ya tienen celular. Frente a eso, el rector consideró que la respuesta debe ser colectiva. “Acordando, generando redes más fuertes que las redes que piden lo contrario”, explicó, y destacó el papel de la escuela como espacio de socialización entre estudiantes y también entre sus padres.

El rector también se refirió al impacto de la tecnología en situaciones de violencia y bullying. “Es muy delicado culpabilizar a los chicos por las dependencias que nosotros como adultos les generamos”, afirmó. En esa línea, agregó: “Nosotros les entregamos los celulares y después les pedimos que los dejen. Nosotros los metemos en las plataformas y después les decimos que no sean adictivas”.

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Como alternativa al uso permanente de dispositivos, Sicre propuso recuperar actividades compartidas y espacios sin pantallas. “Vincularse de manera lo más sana posible, con el deporte, con la vida al aire libre, con espacios de juego”, sostuvo. También remarcó la importancia de que los chicos tengan momentos de ocio y aburrimiento: “En el ocio se da la creatividad”.

Finalmente, el rector sostuvo que el objetivo de la iniciativa es recuperar los vínculos personales frente al avance de la vida digital. “Es en el vínculo donde nos vamos a salvar”, afirmó, y agregó: “Tenemos que reconstituirlo de alguna manera, con todos los medios posibles”. El acuerdo es voluntario y requiere la adhesión y el acompañamiento de las familias.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué acordaron los padres del colegio? Retrasar la entrega del primer celular a sus hijos hasta el paso al nivel secundario.

¿Quién propuso esta iniciativa? La propuesta fue realizada por el rector de la Escuela Inmaculada Concepción, Emmanuel Sicre.

¿Cuándo se entregará el celular? Se entregará entre los 12 y 13 años, al momento de pasar al nivel secundario.

¿Dónde se implementa esta medida? En la Escuela Inmaculada Concepción de Santa Fe.

¿Por qué se postergan los celulares y el acceso a redes sociales? Para fomentar la autonomía y reducir el tiempo frente a las pantallas.

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