Se viene la Fecha 12 del Clausura con un abanico de partidazos: mirá el cronograma completo
Arranca este viernes, con Instituto-Boca en el Kempes como gran destacado. El "finde" jugarán River-Estudiantes de Río Cuarto, Racing-Belgrano y Talleres-Independiente. El detalle.
08/10/2026 | 09:57Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto-Boca, el plato fuerte de la fecha.
Este viernes larga la Fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional con cuatro partidos, entre los que se destaca el duelo entre el líder del Grupo A, Instituto, y Boca en el Kempes.
Además, sobresalen el fin de semana River vs Estudiantes de Río Cuarto (sábado a las 21.30), Racing vs Belgrano (domingo a las 19.15) y Talleres vs Independiente (mismo día, a las 21.30).
El cronograma completo de la Fecha 12
Viernes 9 de octubre
14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Franco Morón
18.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Comesaña
19.30 Instituto – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Yamil Possi
AVAR: Adrián Delbarba
21.45 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Javier Mihura
Sábado 10 de octubre
15.45 Barracas Central – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Delbarba
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Juan Nebbietti
19.15 Tigre – Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Nelson Sosa
21.30 River – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Romero
Domingo 11 de octubre
14.45 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Carlos Córdoba
17.00 Platense – Argentinos (Interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Rosario Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Enzo Gutierrez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
19.15 Racing – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mariano Ascensi
21.30 Talleres – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ignacio Cuicchi
Lunes 12 de octubre
16.00 Lanús – Vélez (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Uziga
18.30 Gimnasia (Mza.) – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Julián Beligoy