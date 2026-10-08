Las celebridades rinden homenaje a Piero tras su fallecimiento a los 81 años

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- La música latinoamericana se encuentra de luto tras el fallecimiento del cantautor argentino Piero de Benedictis, quien dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. El artista, famoso por temas como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", falleció a los 81 años en el Hospital Italiano, donde había sido internado días antes debido a su delicado estado de salud.

La noticia fue confirmada por la familia del músico, quienes informaron que Piero se encontraba "muy grave" antes de su deceso. A raíz de su partida, numerosas figuras del espectáculo expresaron su tristeza y ofrecieron sus condolencias a sus seres queridos.

Entre las celebridades que compartieron sus sentimientos se encuentra la cantante mexicana Amanda Miguel, quien escribió una emotiva carta en redes sociales: "Hoy me toca despedir a un gran amigo y a un artista que dejó una huella muy especial en la música". En su mensaje, la artista recordó los momentos compartidos con Piero y agradeció por su legado musical.

Asimismo, la cuenta oficial de Mercedes Sosa, administrada por su familia, expresó: "Saludamos a la familia y amigos del querido maestro Piero. Hasta siempre". Víctor Heredia, otro cantautor argentino, también se despidió con cariño: "Cómo te quería, amigo querido! Buen vuelo, Tanito!".

La actriz y cantante Julia Zenko compartió su dolor en redes sociales: "Por lo que fuiste, sos y serás. Con mi corazón golpeado ante tu partida. En mi para siempre". El influencer Adrián Lacroix lamentó la pérdida, afirmando: "Qué gran artista perdimos hoy".

La presentadora mexicana Yaneth Waldman añadió: "Buen viaje mi querido Piero??????. Por mi parte seguiré cantando la sinfonía inconclusa". La cantante Catalina García también expresó su admiración: "Ay no, maestro querido, qué honor haberte conocido".

Por su parte, Valeria Lynch se mostró conmovida, diciendo: "Qué triste noticia. Descansá querido Piero. Mis condolencias a la familia". La actriz Lorena Meritano recordó momentos compartidos con el artista y lo describió como "un ser amoroso, humano, entrañable".

El legado de Piero perdurará en la música y en el corazón de quienes lo conocieron y amaron. Su influencia en la música popular seguirá resonando en las generaciones futuras.