Se presentó "CordobeCes": la película basada en hechos virales se lució en su avant premiere

CÓRDOBA. El cine local vivió una verdadera fiesta en las salas de Cines Dino con la avant première de CordobeCes, la película, un largometraje "basado en hechos virales" que llegará a las salas de todo el país a partir del próximo jueves 15 de octubre.

La presentación oficial reunió a autoridades gubernamentales, realizadores y destacados referentes de la música y el humor cordobés.

Dirigida por Lucía Palacio y protagonizada por Eddie Frari —creador de la popular cuenta @cordobeces— junto a Kaitlin Nelson, la producción rinde homenaje a la identidad provincial.

La cita contó con el acompañamiento de la diputada nacional Natalia de la Sota, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio y la vicegobernadora Myrian Prunotto, quienes asistieron -estos últimos- en representación del Gobierno provincial, impulsor del financiamiento a través de los instrumentos del Polo Audiovisual Córdoba.

El talento local en pantalla grande

La glamorosa velada albergó a figuras ícono de la cultura popular como el Flaco Pailos, Chichilo Viale, el Mago Willy, Piñón Fijo y el grupo Monada, encargados de componer la canción original del filme. Durante el evento, Rodio entregó un reconocimiento enviado por el gobernador Martín Llaryora y remarcó el valor de sostener la inversión en la industria cultural.

"Que hoy estemos acá, estrenando otra película hecha en Córdoba, con talento cordobés, es el resultado de una decisión política de seguir apostando a la producción audiovisual, aun en tiempos difíciles. Invertir en cultura es invertir en trabajo, en desarrollo y en identidad", sostuvo el funcionario.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Córdoba, ventana al cine internacional

El lanzamiento de CordobeCes coincide con un momento destacado para la producción cinematográfica de la provincia en el exterior. Dos largometrajes rodados en suelo cordobés y apoyados por el incentivo Cash Rebate debutan en la escena internacional:

El trompetista y el fantasma (de los hermanos Augusto y Matías Sinay): Se estrena en el Warsaw International Film Festival 2026 de Polonia y luego competirá en la selección oficial del prestigioso Sitges Film Festival en España.

El enigma de Franca Farmín (de Octavio Revol Molina): Tendrá su estreno mundial en el Festival de Sitges, cita cumbre del cine de género.

A este circuito se le suma un intenso nivel de rodajes locales durante el año, con proyectos como Las malas, la serie Visceral, No lo grites y el inicio de filmaciones de Roger suelto en Los Reartes, generando un importante impacto económico en hotelería, gastronomía, técnicos y servicios locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nueva convocatoria con $2.500 millones en incentivos

Para consolidar la atracción de producciones y dinamizar la economía naranja, el Gobierno de la Provincia mantiene abierta una nueva convocatoria del programa Cash Rebate.

La herramienta, que reintegra hasta un 40% de los gastos realizados en territorio cordobés, dispone de un fondo de hasta 2.500 millones de pesos y mantendrá las inscripciones abiertas hasta el próximo 19 de octubre.