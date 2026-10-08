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"Que sea en Córdoba me conmueve mucho": Jairo cantará en la vigilia para el Papa León XIV

El artista de Cruz del Eje fue confirmado junto a Jorge Rojas para la histórica previa del 9 de noviembre en FAdeA. "Es un hecho excepcional que pasa una vez en la vida", destacó en Cadena 3.

08/10/2026 | 11:01Redacción Cadena 3

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CÓRDOBA. La arquidiócesis de Córdoba confirmó la realización de una multitudinaria vigilia el próximo lunes 9 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para aguardar la histórica llegada del Papa León XIV. La antesala festiva contará con una grilla artística de primer nivel encabezada por dos referentes de la música popular argentina: Jairo y Jorge Rojas.

En diálogo con Cadena 3, Jairo expresó su emoción por la convocatoria para este acontecimiento religioso y cultural que situará a la provincia en el centro de la escena internacional, junto a los destinos bonaerenses de Luján y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Un hecho excepcional en la vida"

"Que te convoquen para una cosa así es algo extraordinario. Te pasa una vez en la vida y que venga de Córdoba me conmueve mucho por la relación histórica de la provincia con la fe católica", destacó el artista oriundo de Cruz del Eje, quien adelantó que el infaltable Ave María formará parte central de su repertorio para la velada.

La actuación en la vigilia del 9 de noviembre se sumará a una nutrida agenda del cantante en la región, que contempla presentaciones previas en San Luis, La Rioja y un concierto junto a la Orquesta Sinfónica en Tucumán

Tras la cita papal en Fadea, el intérprete permanecerá en suelo cordobés a la espera de sus shows previstos para los días 19 y 20 de noviembre en el Teatro del Libertador San Martín.

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Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba? Se realizará una multitudinaria vigilia el 9 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para esperar al Papa León XIV.

¿Quiénes participarán en la vigilia? Los artistas Jairo y Jorge Rojas encabezan la grilla artística del evento.

¿Cuándo se celebrará este acontecimiento? La vigilia está programada para el lunes 9 de noviembre.

¿Dónde tendrá lugar la vigilia? En el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba.

¿Por qué es importante este evento? Es un acontecimiento religioso y cultural que posicionará a Córdoba en el centro de la escena internacional.

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Por Agustín Dadamio
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