Previa del Papa León XIV en Uruguay: indiferencia religiosa y un costo de vida similar al argentino

PAYSANDÚ. Con una frialdad que contrasta notablemente con el clima de expectativa que se respira en la Argentina, la cobertura especial de Cadena 3 recorre la ruta del Papa León XIV por suelo uruguayo.

El viaje histórico, que servirá como puerta de entrada a Latinoamérica antes de su desembarco en territorio argentino, incluirá paradas clave en Paysandú, el humilde barrio Casavalle en Montevideo, una masiva convocatoria en el Estadio Centenario y un cierre el 8 de noviembre en Florida.

A diferencia del fervor que suele generar la figura papal en la región, la recepción en la República Oriental del Uruguay está marcada por la apatía generalizada. Al tratarse de un Estado históricamente laico, buena parte de los transeúntes desconoce el itinerario o muestra escaso interés por el acontecimiento histórico, en un ambiente signado por el respeto pero con una temperatura social distante.

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El bolsillo uruguayo: estabilidad sin alivio

Más allá de la gira pastoral, la radiografía económica revela importantes puntos de contacto con la realidad argentina en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, aunque bajo un marco de estabilidad macroeconómica donde no existen paritarias atadas a la inflación.

En ciudades del interior como Paysandú, el sueldo promedio de un empleado de comercio ronda los 30.000 pesos uruguayos —equivalentes a unos $1.200.000 argentinos—. Sin embargo, cerca del 50% de ese ingreso se destina a cubrir alquileres y costos fijos, lo que obliga a que en familias tipo de cuatro integrantes deba ingresar más de un sueldo para llegar a fin de mes.

Precios de referencia y costo de vida

El contraste de valores muestra productos de consumo cotidiano con precios ligeramente superiores o similares a los de grandes urbes argentinas como Córdoba o Rosario:

Gastronomía: un café con leche se ubica cerca de los $9.000 argentinos, mientras que una cena ejecutiva de pastas o carnes oscila entre los $17.000 en el interior y los $25.000 en la capital. Una porción abundante de milanesa con papas fritas ronda los $18.000.

Combustibles y transporte: el litro de nafta promedio cotiza a $3.300 argentinos y el gasoil a $2.500, posicionándose como uno de los más caros de la región. El pasaje de colectivo urbano, por su parte, se ubica cerca de los $1.900.

Indumentaria y servicios: un corte de pelo promedio cuesta $30.000, un libro ronda los $35.000 y un par de calzados o zapatillas deportivas alcanza los $150.000 argentinos.

Con un ritmo de vida apacible y precios exigentes, Uruguay aguarda la llegada del Pontífice sin sobresaltos ni fervor masivo, ofreciendo un escenario único para el inicio del recorrido papal por el Cono Sur.