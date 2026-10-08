En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

Argentinos que escuchan Cadena 3 sorprendieron a Agustina Vivanco en la Muralla China

La periodista y locutora encontró a oyentes de Santa Fe y a un cordobés radicado en Ushuaia. Entre escalones y saludos, compartieron sus historias y el vínculo cotidiano con la radio.

08/10/2026 | 10:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cadena 3 en la Muralla China: los oyentes que sorprendieron a Agustina Vivanco.

FOTO: Cadena 3 en la Muralla China: los oyentes que sorprendieron a Agustina Vivanco.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Argentinos que escuchan Cadena 3 sorprendieron a Agustina Vivanco en la Muralla China

    Juntos

    Episodios

En medio de la cobertura que realiza Cadena 3 desde China, Agustina Vivanco encontró a varios argentinos que escuchan la radio durante su visita a la Gran Muralla. Los encuentros se sucedieron durante el ascenso, la bajada y el regreso al colectivo, con testimonios de oyentes que reconocieron a la periodista y se acercaron a saludarla.

El primer encuentro ocurrió mientras subía los escalones. Entre el esfuerzo y las pausas para recuperar el aire, Vivanco escuchó que alguien gritaba su nombre y el de la radio. Eran Gustavo y Sandra, de Colonia Aldao, Santa Fe, quienes también recorrían el histórico monumento.

"Soy odontólogo, estoy en el consultorio desde hace 40 años con la radio en la AM 700", contó Gustavo al explicar la presencia de Cadena 3 en su trabajo cotidiano.

Ambos describieron la emoción de conocer un lugar que hasta entonces habían visto en imágenes. "Hay que vivirlo, hay que venir", expresaron durante la charla. Sobre el esfuerzo para subir, resumieron: "Parecía más difícil, pero descansando y con paciencia llegamos".

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Cadena 3 en la Muralla China: los oyentes que sorprendieron a Agustina Vivanco.

/Fin Código Embebido/

Durante el descenso, la periodista se cruzó con otro oyente llamado Gustavo, oriundo de Unquillo y radicado en Ushuaia, que viajaba junto a su hija. Su saludo incluyó una frase que reflejó el vínculo con su provincia: "Ustedes son mi conexión con Córdoba".

Vivanco relató que en ese momento estaba haciendo una salida en vivo para Noche y Día, con Susana Buontempo. Le pasó los auriculares al oyente para que pudiera conversar con la conductora y, según contó, él se emocionó mucho al escuchar sus palabras.

Los saludos continuaron al terminar el recorrido. Cuando la periodista regresaba a su colectivo, una bocina desde otro ómnibus llamó su atención. Un hombre se asomó y le preguntó: "¿Vos sos Agustina?" Tras su respuesta, la invitó a acercarse: "Vení, que te queremos saludar".

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Cadena 3 en la Muralla China: los oyentes que sorprendieron a Agustina Vivanco.

/Fin Código Embebido/

Según relató Vivanco, allí había más oyentes de Gálvez, Santa Fe, que enviaron saludos al equipo de la radio. "Yo escucho Cadena 3" y "Un beso al Turco, un beso a todos" fueron algunas de las expresiones que recogió.

En otro de los momentos registrados en video, la periodista subió a un colectivo y preguntó quiénes escuchaban la emisora. Entre las respuestas, varios viajeros señalaron que eran de Rafaela.

Durante la visita, la periodista y locutora recorrió cerca de mil escalones, con tramos de distinta altura y descansos en las torres. A la emoción de caminar por la muralla se sumaron las historias de argentinos que, aun lejos de casa, encontraron una voz familiar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué hizo Agustina Vivanco en China? Realizó una cobertura para Cadena 3 y encontró argentinos que escuchan la radio durante su visita a la Gran Muralla.

¿Quiénes se encontraron con Vivanco? Se encontró con oyentes como Gustavo y Sandra de Colonia Aldao, y otro Gustavo de Unquillo radicado en Ushuaia.

¿Cuándo sucedieron los encuentros? Los encuentros ocurrieron durante el ascenso, la bajada, y al regresar al colectivo en la Gran Muralla.

¿Dónde se realizó la cobertura? La cobertura se realizó en la Gran Muralla en China.

¿Por qué los oyentes se acercaron a saludarla? Los oyentes se acercaron porque reconocieron a Vivanco y querían expresar su conexión con Cadena 3.

Lo más visto

Sociedad

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

Expectativa contenida. Uruguay, el Estado laico que se ilusiona con que la visita de León XIV despierte la fe del pueblo

El Papa estará en Montevideo y dará misas en las localidades de Paysandú y Florida. La Iglesia estima que el porcentaje de católicos en el país no supera al tercio de la población y espera un renacer. Debate entre laicismo y laicidad y testimonios callejeros que denotan desinterés.

Por Agustín Dadamio
Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf