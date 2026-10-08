Argentinos que escuchan Cadena 3 sorprendieron a Agustina Vivanco en la Muralla China

FOTO: Cadena 3 en la Muralla China: los oyentes que sorprendieron a Agustina Vivanco.

En medio de la cobertura que realiza Cadena 3 desde China, Agustina Vivanco encontró a varios argentinos que escuchan la radio durante su visita a la Gran Muralla. Los encuentros se sucedieron durante el ascenso, la bajada y el regreso al colectivo, con testimonios de oyentes que reconocieron a la periodista y se acercaron a saludarla.

El primer encuentro ocurrió mientras subía los escalones. Entre el esfuerzo y las pausas para recuperar el aire, Vivanco escuchó que alguien gritaba su nombre y el de la radio. Eran Gustavo y Sandra, de Colonia Aldao, Santa Fe, quienes también recorrían el histórico monumento.

"Soy odontólogo, estoy en el consultorio desde hace 40 años con la radio en la AM 700", contó Gustavo al explicar la presencia de Cadena 3 en su trabajo cotidiano.

Ambos describieron la emoción de conocer un lugar que hasta entonces habían visto en imágenes. "Hay que vivirlo, hay que venir", expresaron durante la charla. Sobre el esfuerzo para subir, resumieron: "Parecía más difícil, pero descansando y con paciencia llegamos".

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Durante el descenso, la periodista se cruzó con otro oyente llamado Gustavo, oriundo de Unquillo y radicado en Ushuaia, que viajaba junto a su hija. Su saludo incluyó una frase que reflejó el vínculo con su provincia: "Ustedes son mi conexión con Córdoba".

Vivanco relató que en ese momento estaba haciendo una salida en vivo para Noche y Día, con Susana Buontempo. Le pasó los auriculares al oyente para que pudiera conversar con la conductora y, según contó, él se emocionó mucho al escuchar sus palabras.

Los saludos continuaron al terminar el recorrido. Cuando la periodista regresaba a su colectivo, una bocina desde otro ómnibus llamó su atención. Un hombre se asomó y le preguntó: "¿Vos sos Agustina?" Tras su respuesta, la invitó a acercarse: "Vení, que te queremos saludar".

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Según relató Vivanco, allí había más oyentes de Gálvez, Santa Fe, que enviaron saludos al equipo de la radio. "Yo escucho Cadena 3" y "Un beso al Turco, un beso a todos" fueron algunas de las expresiones que recogió.

En otro de los momentos registrados en video, la periodista subió a un colectivo y preguntó quiénes escuchaban la emisora. Entre las respuestas, varios viajeros señalaron que eran de Rafaela.

Durante la visita, la periodista y locutora recorrió cerca de mil escalones, con tramos de distinta altura y descansos en las torres. A la emoción de caminar por la muralla se sumaron las historias de argentinos que, aun lejos de casa, encontraron una voz familiar.

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