Se firmó el convenio para que la Policía controle el tránsito en la visita de León XIV a Córdoba

FOTO: Inspectores y Policía controlarán el tránsito durante la visita del papa. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

La Policía de Córdoba estará a cargo del control de tránsito durante la visita del papa León XIV a la ciudad, prevista para el 10 de noviembre, tras un convenio firmado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad. Los inspectores municipales también participarán, con funciones en el segundo y tercer anillo del operativo.

El intendente Daniel Passerini aseguró que todos los agentes municipales deberán cumplir las tareas que se les asignen, tanto durante la visita como en los preparativos, y advirtió que habrá sanciones para quienes incumplan.

"Todos los agentes municipales van a estar afectados a este operativo, no sólo el día del operativo, sino todo el tiempo de preparación. Quien así no lo hiciere va a ser sancionado", afirmó.

El acuerdo se conoció después de una situación registrada el domingo con un grupo de empleados municipales, a quienes Passerini acusó de haber faltado a sus obligaciones. El intendente rechazó que existieran deudas o incumplimientos del Municipio que justificaran esa conducta.

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"No se adeuda nada. Yo he escuchado declaraciones de que nos notificaron 48 horas antes. Eso es mentira. Acá hubo una actitud claramente extorsiva de un grupo de empleados municipales", sostuvo.

Passerini aclaró que su cuestionamiento no alcanzaba a todo el personal: "No es que todos los empleados municipales faltaron a su deber".

En ese marco, señaló que aproximadamente un mes atrás había reunido al gabinete, al bloque oficialista de concejales y al viceintendente para ordenar que no se tomaran vacaciones hasta el 10 de noviembre y que cada área estuviera disponible para los preparativos.

"Estamos trabajando con el Gobierno de la provincia de Córdoba de manera mancomunada. Esta actitud que pasó el día domingo no va a repetirse y no vamos a permitir que se pongan en riesgo los eventos", expresó.

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Consultado sobre las funciones de los inspectores municipales, respondió que deberán ejecutar las tareas que les correspondan y se les asignen. Además, indicó que la colaboración de la Policía provincial permitirá garantizar la seguridad ante eventuales incumplimientos.

El intendente anunció que solicitará al Concejo Deliberante la ratificación del convenio mediante una ordenanza, con la intención de contar con ese mecanismo ante futuras situaciones excepcionales. "Estas medidas excepcionales pueden volver a suceder y nosotros no queremos que vuelva a pasar lo del domingo. No nos van a tomar desprevenidos", afirmó.

Respecto de los vendedores ambulantes, se informó que no podrán instalarse dentro del predio de FAdeA. Habrá sectores específicos habilitados para la venta, cuya ubicación y condiciones se comunicarán durante los días previos a la visita.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.