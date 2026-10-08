Lionel Messi se despide de la Selección Argentina con un emotivo mensaje: "Gracias, Argentina"

FOTO: Messi durante su despedida en la Selección.

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Lionel Messi realizó un nuevo posteo en sus redes sociales tras su despedida de la Selección, que tuvo lugar este martes después de la victoria 3-0 sobre Benín: "Gracias, Argentina".

"Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina", expresó Messi, acompañado de una imagen en la que sostiene la camiseta de la Selección, evocando aquel icónico festejo contra el Real Madrid en 2017 mientras jugaba para el Barcelona.

El astro argentino vivió una emotiva noche el martes, cuando disputó su último encuentro con la "Albiceleste" y anotó su gol número 126 con la Selección mediante una buena ejecución de penal.

En su mensaje del miércoles, Messi reflexionó sobre su trayectoria, describiéndola como un "camino increíble" y recordando a Diego Armando Maradona.

Entre las respuestas a su publicación, la más destacada fue la del portugués Cristiano Ronaldo, quien lo felicitó por su "historia que quedará para siempre".