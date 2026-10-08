BEIJING. Cadena 3 Argentina inició una cobertura especial desde el corazón de la República Popular China para dar cuenta de las transformaciones, los contrastes y las particularidades de una potencia global que avanza a paso firme. Con una diferencia horaria de 11 horas respecto de Argentina, la jornada inicial combinó historia milenaria con análisis productivo en Beijing.

El trayecto incluyó el ascenso a uno de los sectores más representativos de la Gran Muralla China, una obra de 21.000 kilómetros construida sobre la cadena montañosa para repeler invasiones nómadas y conectar históricamente con la Ruta de la Seda. En un entorno fuertemente preservado —donde rigen severas restricciones contra incendios y una estricta política de limpieza—, el monumento se mantiene como la mayor fortaleza arquitectónica del planeta.

Una metrópolis de 22 millones de habitantes

En la capital conviven palacios históricos con modernas estructuras y cinco anillos de circunvalación, el mayor de los cuales alcanza los 196 kilómetros de extensión. Para ordenar el flujo constante de tránsito, el gobierno local aplica políticas específicas: los vehículos eléctricos cuentan con prioridad absoluta de circulación, mientras que los automóviles impulsados por combustible fósil e híbridos están sujetos a esquemas de restricción según la terminación de su patente.

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El modelo agrícola estatal

En el marco de las actividades junto a directivos de la firma Coovaeco Turismo e integrantes del sector agropecuario del centro argentino, se concretó un recorrido por cooperativas agrícolas y zonas de cultivo. Ante la escasez de tierras cultivables por la geografía montañosa y la expansión urbana, el Estado chino implementa un esquema de incentivos para frenar el éxodo rural de los jóvenes:

Cesión de tierras: el Estado conserva la propiedad de la tierra y la cede a familias o cooperativas en contratos de usufructo por un plazo de 30 años.

Subsidios a la maquinaria: el gobierno financia hasta un 30% del costo de las maquinarias agrícolas para promover la producción local de soja y trigo.