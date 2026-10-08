Trump asegura que no habrá ataque a Irán antes de las elecciones de noviembre

Buenos Aires, 8 octubre (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que no tiene intenciones de atacar a Irán antes de las elecciones de medio término.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump expresó: "No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre". Agregó que su administración mantiene "conversaciones productivas" con Teherán y que su objetivo principal es prevenir que Irán obtenga un arma nuclear, según informaron CNN y CBS News y reportó Noticias Argentinas.

El mandatario también mencionó que, a pesar de que Irán enfrenta "muy malas condiciones, tanto económicas como militares", y aunque el bloqueo se mantiene en pleno vigor, con el petróleo fluyendo en cantidades récord a través del Estrecho de Ormuz, no habrá ataque antes de los comicios.

Trump enfatizó que "22 millones de barriles (fueron transportados por el Estrecho de Ormuz) solo anoche, sin que un solo barril proviniera de Irán ni se dirigiera a él".

Luego de sus declaraciones, el precio del crudo Brent, de referencia internacional, alcanzó los 105 dólares por barril, lo que representa un aumento de aproximadamente el 4% respecto al cierre del miércoles, aunque luego retrocedió a 103 dólares por barril.

Las afirmaciones del presidente llegan tras varios informes que detallan planes del gobierno para posibles nuevos ataques antes de las elecciones, que se celebrarán en 26 días.

Trump subrayó que planea mantener la presión económica sobre Irán, afirmando que el bloqueo de los puertos iraníes seguirá vigente. Durante meses, su administración ha priorizado el castigo económico sobre las acciones militares, aunque expertos y analistas consideran que esas medidas han tenido poco impacto en forzar a las autoridades iraníes a negociar.

Estados Unidos impone sanciones contra 17 buques de la flota en la sombra de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones adicionales contra Irán que afectan a 17 buques que, según las autoridades, formaban parte de una flota clandestina utilizada por Irán para transportar petróleo a nivel mundial. Las autoridades concluyeron que estos buques habían eludido sanciones estadounidenses vigentes para trasladar millones de barriles de petróleo y otros productos petroquímicos hacia países del sur y el este de Asia.

"El Tesoro tiene como objetivo cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen, así como sus planes para evadir las sanciones y mover fondos", indicó el departamento en su comunicado.

Según el mismo comunicado, la medida neutraliza de manera efectiva a la gran mayoría de la red de flotas clandestinas que aún conserva Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, añadió que el propósito es privar a Teherán de los fondos necesarios para librar la guerra en la región.

Las sanciones apuntan a 17 buques que, según se informa, transportaron millones de barriles de petróleo crudo iraní, junto con derivados del petróleo y petroquímicos, a mercados del sur y este de Asia.