Christa Pike se recupera y comienza a caminar tras fallida ejecución en Tennessee

Christa Pike ya se encuentra de pie y caminando en el hospital tras el fallido intento de ejecución ocurrido la semana pasada en el estado estadounidense de Tennessee, según informó un miembro de su equipo legal.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, crimen que cometió junto a su entonces novio en 1995. Sobrevivió a dos inyecciones letales el 30 de septiembre, un hecho que ha sido calificado como sin precedentes.

El abogado Stephen Ferrell declaró en el programa Today de BBC Radio 4 que, aunque no había hablado directamente con Pike, supo que ella se movía por su habitación del hospital por primera vez, a pesar de encontrarse mentalmente "confusa".

Un tribunal había ordenado previamente al estado de Tennessee que conservase todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, lo que podría ser crucial para una futura demanda contra el estado.

La situación es única, ya que se cree que Pike es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución mediante inyección letal. La madre de Slemmer, quien ha estado presionando para que Pike fuera condenada a muerte, describió la ejecución fallida como un "desastre".

El entonces novio de Pike, Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años en el momento del asesinato de Slemmer, eludió la pena de muerte debido a su edad y continúa en prisión. Pike tenía 18 años cuando, junto a Shipp, golpeó, torturó y asesinó a Slemmer, de 19 años, a quien conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas.

¿Cómo sobrevivió Christa Pike a dos inyecciones letales?

Su equipo había informado anteriormente que Pike estaba despierta y hablaba, aunque experimentaba ira y confusión. En ese momento, se encontraba esposada a su cama.

Recientes actualizaciones indicaron que Pike seguía sufriendo los efectos secundarios del fármaco pentobarbital, administrado en dos dosis durante el intento de ejecución. Cuando se determinó que no iba a morir, fue trasladada al hospital, donde inicialmente estaba inconsciente y en estado crítico.

Sin embargo, el abogado Ferrell comentó que, a última hora del martes, ella se encontraba "bastante bien".

Ferrell explicó que, aunque Pike ha comenzado a moverse, presenta serios problemas físicos, incluyendo lesiones en los brazos que limitan su movilidad. "Hoy se ha puesto de pie y ha caminado por primera vez, pero solo por la habitación, no muy lejos", detalló.

En cuanto a su estado mental, Ferrell indicó que Pike está "bastante lúcida", aunque con momentos de confusión y distracción.

Aún hay incertidumbre sobre el futuro de Pike. Ferrell expresó que es posible que haya daño permanente, aunque su equipo espera que continúe mejorando. Además, se está considerando la necesidad de apoyo psicológico para ella.

El equipo legal de Pike, que había advertido sobre su afección que complicaría el método de inyección, se opone a cualquier nuevo intento por parte de las autoridades penitenciarias de seguir utilizando este enfoque. También han solicitado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que reduzca la condena de Pike a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.