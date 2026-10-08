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Ignacio Russo recordó a su padre Miguel, a un año de su fallecimiento

El futbolista de Tigre recordó a su padre con una conmovedora publicación en Instagram, donde expresa su dolor y los momentos compartidos. Miguel, un referente del fútbol argentino, falleció el 8 de octubre de 2022.

08/10/2026 | 16:45Redacción Cadena 3

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Una de las imágenes que compartió Ignacio Russo junto a su padre.

FOTO: Una de las imágenes que compartió Ignacio Russo junto a su padre.

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El delantero Ignacio Russo homenajeó a su padre al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, con una sentida publicación en Instagram en la que comentó: "Tengo tantas cosas para contarte".

El atacante de Tigre aseguró que la ausencia de Miguel le sigue generando "mucho dolor", aunque últimamente le sale "una sonrisa" cada vez que lo nombra o piensa en él.

Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre del año pasado luego de atravesar una enfermedad que lo había hecho permanecer internado en dos ocasiones, mientras era director técnico de Boca.

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Ignacio Russo homenajeó a su padre, gran referente de Boca en los últimos años, ídolo de Rosario Central y muy identificado con Estudiantes en su etapa como futbolista, al cumplirse el primer aniversario de su muerte.

"Hoy hace un año que te fuiste físicamente", comenzó el actual jugador de Tigre, que también hizo saber que hoy volvió a llorar por él, algo que "hace tiempo" que no le ocurría.

Aunque comentó que en los últimos meses le "salía una sonrisa" cada vez que lo nombraba o pensaba en él, Ignacio Russo comentó que su ausencia le "sigue generando mucho dolor".

"Tengo tantas cosas para contarte y para preguntarte" comentó el futbolista, que también agregó que hay "una muy especial" que le hubiera encantado compartir juntos, aunque no quiso dar detalles.

Además, el futbolista dejó claro que sabe que "de alguna manera y en algún lugar" su padre está "contento y orgulloso", y cerró el mensaje con un detalle íntimo de su relación: "Mientras te escribo esto estoy tomándome un café y comiendo queso y dulce. Te amo".

Lectura rápida

¿Qué recordó Ignacio Russo?
Recordó a su padre, Miguel, en el primer aniversario de su fallecimiento.

¿Cómo se siente Ignacio respecto a su padre?
Ignacio expresó que siente dolor por su ausencia, pero también sonrisas al recordarlo.

¿Cuándo falleció Miguel Russo?
Miguel falleció el 8 de octubre de 2022 tras una enfermedad.

¿Qué hizo Ignacio en su homenaje?
Publicó un emotivo mensaje en Instagram recordando momentos compartidos.

¿Qué detalle íntimo compartió Ignacio?
Dijo que mientras escribía el mensaje, tomaba café y comía queso y dulce, en recuerdo de su padre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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