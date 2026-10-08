Boca homenajea a Miguel Ángel Russo al cumplirse un año de su fallecimiento
"El Xeneize" recordó a su exentrenador con emotivos mensajes en redes sociales, destacando su legado tras ganar la Copa Libertadores.
FOTO: Miguel Ángel Russo, prócer eterno del "Xeneize".
Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Boca rindió homenaje a su exdirector técnico Miguel Ángel Russo a través de sus redes sociales, conmemorando un año desde su fallecimiento tras una larga enfermedad.
El primer posteo incluyó un video que recopila las mejores imágenes de Russo a lo largo de sus tres ciclos en el club, poniendo especial énfasis en la campaña histórica de 2007, donde condujo al "Xeneize" a la victoria en la Copa Libertadores.
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Minutos después, Boca publicó una conmovedora foto de Russo, acompañada del mensaje: "siempre en nuestros corazones. Amor con amor se paga. Miguel eterno". El último posteo consistió en una serie de imágenes del DT durante sus diferentes etapas en el club.
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El fallecimiento de Russo, ocurrido hace un año, dejó una profunda huella en el mundo del fútbol, donde dirigió a Boca en tres períodos.
Su primer ciclo, en 2007, estuvo marcado por el título en la Copa Libertadores y una destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde Boca fue subcampeón tras perder 4-2 ante el Milan.
Regresó al club en 2020, tras 19 años, y logró una memorable remontada en la Superliga al vencer a River para consagrarse campeón, además de conquistar la Copa de la Liga y alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, todo en el mismo año.
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Finalmente, Russo regresó a Boca en 2025 para un tercer ciclo, aunque su salud solo le permitió dirigir 15 partidos, con un saldo de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.
La muerte de Russo provocó una conmoción en el fútbol argentino, siendo un DT muy querido por todos los clubes que dirigió, y se ganó el respeto de sus rivales. Un claro ejemplo de ello fue la cantidad de hinchas de River que asistieron a su despedida.
Lectura rápida
¿Qué se conmemora?
Se recuerda a Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Boca, a un año de su fallecimiento.
¿Qué publicó Boca en sus redes?
El club compartió un video con imágenes de Russo y mensajes emotivos recordando su legado.
¿Cuándo fue su primer ciclo en Boca?
Dirigió por primera vez en 2007, destacándose por ganar la Copa Libertadores.
¿Qué otros logros tuvo en su carrera?
Ganó la Superliga y la Copa de la Liga en 2020, además de llegar a semifinales de la Copa Libertadores.
¿Cómo fue recibido su fallecimiento?
Su muerte causó conmoción en el fútbol argentino, siendo querido y respetado por jugadores y hinchas de todos los clubes.
[Fuente: Noticias Argentinas]