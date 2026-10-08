Boca homenajea a Miguel Ángel Russo al cumplirse un año de su fallecimiento

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Boca rindió homenaje a su exdirector técnico Miguel Ángel Russo a través de sus redes sociales, conmemorando un año desde su fallecimiento tras una larga enfermedad.

El primer posteo incluyó un video que recopila las mejores imágenes de Russo a lo largo de sus tres ciclos en el club, poniendo especial énfasis en la campaña histórica de 2007, donde condujo al "Xeneize" a la victoria en la Copa Libertadores.

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Minutos después, Boca publicó una conmovedora foto de Russo, acompañada del mensaje: "siempre en nuestros corazones. Amor con amor se paga. Miguel eterno". El último posteo consistió en una serie de imágenes del DT durante sus diferentes etapas en el club.

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El fallecimiento de Russo, ocurrido hace un año, dejó una profunda huella en el mundo del fútbol, donde dirigió a Boca en tres períodos.

Su primer ciclo, en 2007, estuvo marcado por el título en la Copa Libertadores y una destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde Boca fue subcampeón tras perder 4-2 ante el Milan.

Regresó al club en 2020, tras 19 años, y logró una memorable remontada en la Superliga al vencer a River para consagrarse campeón, además de conquistar la Copa de la Liga y alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, todo en el mismo año.

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Finalmente, Russo regresó a Boca en 2025 para un tercer ciclo, aunque su salud solo le permitió dirigir 15 partidos, con un saldo de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

La muerte de Russo provocó una conmoción en el fútbol argentino, siendo un DT muy querido por todos los clubes que dirigió, y se ganó el respeto de sus rivales. Un claro ejemplo de ello fue la cantidad de hinchas de River que asistieron a su despedida.