La "Luján uruguaya" y la "cuna de los curas" esperan a León XIV en suelo oriental

Por Agustín Dadamio

(Enviado especial a Uruguay) Montevideo lo recibe, pero en Florida y Paysandú muchos lo esperan. La visita del Papa León XIV a Uruguay tendrá varias escalas, y de variada intensidad. En la capital nacional brindará un discurso en el histórico Estadio Centenario, en el que Juan Pablo II supo cautivar a unas 300 mil personas tras mediar en el conflicto entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle. Pero en las otras dos localidades, que tendrán santa misa, la expectativa se nota en los interlocutores católicos.

El padre Gabriel González Merlano será el anfitrión en Florida en 8 de noviembre, fecha en la que se celebra a la Virgen de los Treinta y Tres. “Es un motivo de mucha alegría y bueno, de fortalecer también la fe, la presencia del sucesor de Pedro en tan pocas décadas, dos veces entre nosotros (el anterior fue Juan Pablo II en la década del 80). Toda la sociedad se está preparando, acá el gobierno municipal con forma muy entusiasta está acomodando todo, arreglando todo. Un acontecimiento de esta naturaleza nos pone en el mundo durante ese domingo 8 Florida va a ser el centro”, manifiesta con emoción.

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FOTO: El padre Gabriel González Merlano.

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En la misma sintonía están los pensamientos de José Luis Curbello, secretario general de la Intendencia de Florida y ex cónsul en Buenos Aires durante cinco años. Vinculando al ámbito político y al religioso, el funcionario resume: “Desde que se anunció esto digamos que la población reaccionó favorablemente. Es una figura que trasciende ampliamente lo que es la creencia. Florida es lo que vendría a ser Luján para la Argentina, es también sede del santuario nacional Virgen de los Treinta y Tres. Esto es religioso, cultural, histórico y nos da nuevamente la oportunidad de recibir, así como a Juan Pablo II en el 88, esta vez a León XIV”.

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Una máquina que trabaja sobre el cemento de la calle separa a la Catedral Basílica de Florida de la Plaza Asamblea, un hito sinigual en la historia de la independencia uruguaya. En ese lugar este cronista divisa dos realidades. El diálogo con los locales, a diferencia del entablado con los montevideanos, revela signos de entusiasmo ante la llegada del Sumo Pontífice. Sin embargo, y aunque se niegan a dialogar con este medio, un grupo del colectivo LGTBIQ+ graba en el centro de la plaza un material que se percibe contrario al catolicismo, con la parodia de una papa y la bandera con los colores del colectivo.

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La ciudad está en obras para recibir a León XIV, aunque aún están a flor de piel de los que forman parte de la comunidad católica local los recuerdos de la visita de Juan Pablo II. A pocas cuadras de la basílica principal hay una muestra con elementos históricos de aquella instancia de comunión entre el Santo Padre y los floridenses.

Esos antecedentes no existen en Paysandú, que vio pasar a aquel Papa por el este uruguayo, pero no lo tuvo en su tierra. El giro histórico será el 7 de noviembre, cuando tenga lugar en el Parque Paris Londres la santa misa de León XIV, que además pasará por la catedral principal a brindar un momento de cercanía con los más allegados a la Iglesia.

El obispo Arturo Fajardo, a cargo de la actividad católica de la zona, se hace notar contento por la agenda venidera. El mismo pulso siente el padre Miguel Suárez, párroco de la localidad. “En Paysandú va a encontrar mucha gente de un ambiente más cristiano, me parece que eso nos distingue”, asegura en torno al territorio que tiene 120 mil habitantes y espera que 60 mil personas (incluidos argentinos) presencien la santa misa.

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FOTO: El padre Miguel Suárez, párroco de Paysandú.

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Embalado por la coyuntura, el párroco revela un dato llamativo: “Se habla de Paysandú como la ciudad levítica, la ciudad que ha dado muchas vocaciones a la Iglesia, al Uruguay. Yo particularmente soy salesiano y para nuestra congregación, muchos salesianos y salesianas han salido de aquí, de esta comunidad Nuestra Señora del Rosario y de la ciudad de Paysandú.”

“Además –agrega- va a encontrar que sin duda van a haber muchos hermanos argentinos que serán sin duda muy bienvenidos y los vamos a recibir con todo el cariño más allá de los puentes. Creo que los puentes nos unen y tenemos que seguir caminando como Iglesia, todos unidos”.