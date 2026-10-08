El barrio Casavalle, la visita que pondrá a León XIV cara a cara con la extrema marginalidad

Por Agustín Dadamio

(Enviado especial a Uruguay) A la izquierda y a la derecha del asfalto no hay veredas. El paisaje se compone en partes iguales por tierra, piedras, algo de pasto y restos de basura. Las viviendas más dignas alternan con chatarra, vehículos abandonados y caballos atados en las zonas de pastizales. Muchas calles tienen doble sentido de circulación y la gente camina directamente sobre ellas. Los ranchos son similares a los de las villas miseria de Argentina, las chapas y las lonas dan techo a las familias, que sobreviven cómo pueden en el barrio más peligroso de Montevideo y Uruguay. A Casavalle no llegan todos los servicios ni la mano del Estado, tampoco es preciso saber si llega la mano de Dios, aunque hay muchos creyentes.

Las postales de humildad y marginalidad son evidentes en este barrio que tendrá el 7 de noviembre la visita del Papa León XIV. El Sumo Pontífice estará presente en un sector de la ciudad que se desarrolló sin plan urbanístico, en el límite con las zonas rurales. Unas 120 mil personas viven en ese reducto que mezcla casas de material con hogares extremadamente precarios y familias de trabajo con delincuentes que con frecuencia dirimen sus conflictos a los tiros.

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Dice el padre Alejandro Korahais, director del Liceo Jubilar “Juan Pablo II”, que el foco de conflicto que más creció en el barrio en los últimos años fue impulsado por la droga, el eje de todos los males. Desde allí se ramifica la violencia que le quita la calma hasta a aquellos que buscan un futuro mejor. Quien transita la finalización del colegio secundario o cursa en una universidad debe resolver, entre otras cosas, cómo vuelve a casa de noche, cuando las calles quedan a la buena de Dios, en un barrio en el que el catolicismo da pelea.

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FOTO: El padre Alejandro Korahais.

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La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, situada a pocas cuadras del liceo, tiene sus puertas abiertas para sacar del pozo a los más afectados de esa comunidad. La pequeña edificación será anfitriona de un Papa que se medirá cara a cara con los más necesitados de Uruguay. Será el paso más conectado con los que reclaman dignidad que tendrá el Sumo Pontífice en su paso por el suelo uruguayo.

Casavalle, dice el padre Alejandro, es lamentablemente un estigma para aquellos que buscan dar un paso al frente y huir de la miseria. Un certificado de procedencia de un sector que todo los montevideanos relacionan con el peligro. Y al caminar sus calles, irregulares, o hablar con las personas del lugar, se entiende rápidamente que en ese lugar hay riesgo. La recomendación es clara: ir de un punto a otro, con el mapa en la mano y sin desviarse del camino, porque una ruta equivocada puede llevar al corazón del delito. El padre comenta que suelen acontecer tiroteos, pero por suerte ninguno hasta ahora vulneró la calle del liceo.

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FOTO: El diácono Rogelio Pampillón, del barrio Casavalle.

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La esperanza, a pesar de las contras, no la perdieron todos los habitantes del barrio. Mientras el diácono Rogelio Pampillón y el padre Pablo reciben a otros sacerdotes, Adrián termina algunos trabajos en la puerta de la parroquia. Con guantes especiales y herramientas en mano trabaja sobre el hierro de las rejas que rodean el lugar. Dice que ya estuvo haciendo otras reparaciones allí, todo con miras a la visita del Papa, que tendrá su lugar en la calle que pasa por delante de la parroquia.

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Adrián, delgado, morocho, con algunos tatuajes, barba afeitada y remera gris claro salpicada de pintura negra, cierra su trabajo para abrir su corazón y contar que estuvo 18 años sumido en el mundo de las drogas. Hundido en lo más profundo de la marginalidad del barrio, haciendo cotidiano su vínculo con los consumos más dañinos. Vivió en el corazón del asentamiento, rodeado de ratas y condiciones infrahumanas. Allí donde el baño es un pozo y las frazadas los retazos que haya a mano. Sus hijos lo acercaron a la Iglesia, y por ellos vio la luz. El padre Pablo, a quien conocía de centros juveniles que trabajan día a día para sacar a los chicos de la calle, lo citó una tarde. Al otro día su vida se reinició. Un crítico de cine diría que es un plot twist, Adrián prefiere decir que vio a Dios. La realidad, verán, puede superar a la ficción.

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FOTO: La parroquia que visitará León XIV en el barrio Casavalle.

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Dice que dejó atrás 18 años de droga para reencausarse a fuerza de trabajo y progreso. Cuenta que los primeros meses de abstinencia fueron difíciles pero que hay salida vía Dios. Lo cuenta y se le humedecen los ojos, se le estruja el alma, como si lo viviera una y otra vez en su memoria, pues hay cosas que ni Dios puede borrar. Olvida por completo la amoladora y la pintura para rejas y da color a su rostro haciendo extensiva su historia de vida. Promete un asado para la espera de León XIV y convierte su gestualidad entera en servicio para los demás. Jura que hacen obras y resuelven más ellos que el propio Estado. Reivindica al padre Pablo, dice que es el único sacerdote que no tiene auto y pone diariamente sus suelas en las calles de Casavalle.

Adrián confía en que la fuerza del Papa logrará torcer el rumbo de ese barrio torcido, que en esta mañana de octubre es alumbrado por un sol cálido y transitado por niños que salen de la escuela, por madres, padres y señoras mayores que preparan, si pueden, un plato de comida para poner en la mesa de sus hogares. Emocionado saluda desde lejos cuando este cronista se despide a unos 30 metros de distancia. En un mes, en el medio de ese trecho hablará León XIV y sabe Dios cuánto de su mensaje penetrará en las carencias de Casavalle, que más que milagros pide paz y dignidad.