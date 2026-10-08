La emoción de Franco Colapinto por la despedida de Messi: “Lloré un rato”
El piloto argentino contó que se emocionó durante el último partido del astro rosarino con la selección y destacó el legado que dejó el capitán para todos los argentinos.
08/10/2026 | 14:43Redacción Cadena 3
FOTO: Messi y Colapinto, dos referentes del deporte argentino.
Franco Colapinto reconoció que se emocionó hasta las lágrimas durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, antes del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
El piloto de Alpine destacó la importancia del momento y del legado que dejó el capitán de la “Scaloneta” para todos los argentinos.
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“Lloré un rato. Fue un momento emotivo para toda la Argentina. El que no se emocionó con la despedida de Leo está mal”, expresó Colapinto.
Con su particular sentido del humor, el argentino agregó: “Siempre lloro un poco por boludeces. Esta no fue una boludez, así que valió la pena llorar. Tuvo sentido”.
Y concluyó: “Es una tristeza un poco grande, pero bueno, terminó el partido y ya nos enfocamos acá en el automovilismo”.
Lectura rápida
¿Quién se emocionó durante la despedida de Messi?
Franco Colapinto se emocionó hasta las lágrimas durante la despedida de Lionel Messi.
¿Qué evento se menciona en el artículo?
Se menciona el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
¿Qué legado dejó Messi según Colapinto?
Colapinto destacó la importancia del legado que dejó Messi para todos los argentinos.
¿Cómo se sintió Colapinto después de la despedida?
Se sintió triste, pero se enfocó en el automovilismo tras el evento.
¿Qué dijo Colapinto sobre llorar?
Dijo que lloró porque fue un momento emotivo y que no fue una boludez.