La emoción de Franco Colapinto por la despedida de Messi: “Lloré un rato”

Franco Colapinto reconoció que se emocionó hasta las lágrimas durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, antes del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

El piloto de Alpine destacó la importancia del momento y del legado que dejó el capitán de la “Scaloneta” para todos los argentinos.

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“Lloré un rato. Fue un momento emotivo para toda la Argentina. El que no se emocionó con la despedida de Leo está mal”, expresó Colapinto.

Con su particular sentido del humor, el argentino agregó: “Siempre lloro un poco por boludeces. Esta no fue una boludez, así que valió la pena llorar. Tuvo sentido”.

Y concluyó: “Es una tristeza un poco grande, pero bueno, terminó el partido y ya nos enfocamos acá en el automovilismo”.