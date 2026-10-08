Incendio en una vivienda de barrio Empalme: bomberos trabajaron para controlar las llamas

Un incendio se registró en una vivienda interna ubicada sobre calle Ancasti al 4600, en barrio Empalme, donde trabajaron dos dotaciones de la Subdirección General de Bomberos para controlar la situación.

Según explicó el subcomisario Mauro Delfino en diálogo con Cadena 3, en el lugar se produjo un incendio en la planta alta de una vivienda que se encontraba deshabitada. Las llamas provocaron la destrucción total de ese sector, mientras que la planta baja no habría sufrido daños de la misma magnitud.

Al momento de iniciarse el incendio, en la planta baja se encontraban una madre y su hijo, ambos mayores de edad. Los dos intentaron inicialmente sofocar el fuego, pero ante la imposibilidad de controlar las llamas decidieron abandonar la vivienda y esperar la llegada de los bomberos.

Posteriormente arribó también el esposo de la mujer. De acuerdo con la información brindada por Delfino, ninguna de las tres personas sufrió lesiones.

Los bomberos continúan trabajando en el lugar y realizan tareas de enfriamiento para evitar que el fuego vuelva a propagarse.

En la zona afectada funcionaba además un depósito familiar de electrodomésticos y muebles, cuyos elementos quedaron expuestos en el exterior de la vivienda.

Por el momento, se desconoce el origen del incendio. Una vez finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento, personal de la División Siniestros de la Subdirección General de Bomberos realizará las pericias correspondientes para determinar cómo se inició el fuego.

El operativo continúa en calle Ancasti al 4600, mientras los bomberos trabajan para asegurar completamente el sector afectado.

Informe de Celeste Benecchi